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    只因狗叫聲……男遭鄰居父子聯手打死 癌末妻悲痛提早離世

    高雄一對父子為了狗叫聲打死鄰居，法官認為鄰居死因與毆傷無關，輕判這對父子傷害罪。示意圖。（資料照）

    高雄一對父子為了狗叫聲打死鄰居，法官認為鄰居死因與毆傷無關，輕判這對父子傷害罪。示意圖。（資料照）

    2023/05/23 15:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕周姓父子檔與呂姓男子為了狗叫聲起衝突，父子倆聯手把呂男打到送醫，結果呂男在醫院因病過世，呂妻也難過到不肯治療癌症去世，周姓父子被檢方依傷害致死罪起訴後，法官認為，呂男死因與被毆打無關，改依傷害罪各判父子徒刑6月和3月，均可易科罰金。

    判決指出，2020年某日，周姓父子檔騎車經過呂姓鄰居家前，突然被呂男所飼養的狗吠叫，周姓父子不爽，與呂男發生口角衝突後，2020年10月27日晚上7點多，周姓父子相約到旗津區某餐飲店吃飯時，被呂男撞見，呂男拿出球棒準備與周姓父子理論，結果反被暴打一頓。

    雙方肢體衝突過後，呂男臉、腹、手、腳多處受傷就醫包紮，返家後隔天上午突然腹部疼痛，再度前往醫院治療時，檢查結果顯示腹腔內有不正常的空氣與積液，醫生懷疑腸穿孔，當晚轉院至高醫後，經緊急手術治療後，仍於1個多月後腸穿孔併腹內出血、腹膜炎、敗血症及多重器官衰竭死亡。

    家屬認為呂男死因與他被周家父子暴打有關，檢方偵查時，周姓父子坦承動手，但否認呂男死因與他們有關，但檢方函詢醫院，醫院回函呂男腸穿孔原因「無法完全排除非醫源性創傷」，檢方認定周姓父子一時失慎害呂男過世，偵結後依傷害致死罪起訴。

    高雄地院審理時，法官將腸穿孔成因送鑑定協會，協會報告指出，周姓父子出手毆打呂男時，經兩位診治醫師判斷未發生小腸穿孔情況，且腹部鈍傷引起小腸破裂，而電腦斷層初始判斷正常機率為0.00252％，難以認定呂男死因與周姓父子出手傷人有關，雖然家屬不同意此看法，還說呂妻因為丈夫過世後，難過到不肯治療癌症，不久後也跟著去世，請求法官重判，但法官根據相關事證，改依傷害罪各判父子徒刑6月和3月，均可易科罰金，可上訴。

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