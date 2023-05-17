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    首頁　>　社會

    認識弘仁會？男子為女友出頭 闖校園打人被逮

    蕭男、黃女被警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    蕭男、黃女被警方法辦。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/05/17 11:46

    〔記者徐聖倫／新北報導〕20歲輔仁大學黃姓女學生日前因與蔣姓男同學出遊車禍受傷，本月5日黃女找來21歲男友蕭姓男子與2名同夥闖入輔大校園並找到蔣男，雙方針對250萬元賠償款展開談判，未料談判破裂，蕭男等3人在校園內持安全帽、棍棒痛毆蔣男，打完揚長而去。警方獲報昨晚間將蕭男、黃女共4人逮捕，後續依法送辦。

    據了解，蔣男今年3月23日開車載著黃女行經台北市士林不幸發生車禍，黃女稱自己頸椎受傷，黃女父母以此為由向蔣男要求250萬元賠償，想當然蔣男對這個金額頗有壓力無法負擔，表示太貴賠不起。

    黃女將整段經過向男友蕭男告狀，蕭男於本月5日夥同曾、郭2名友人，與黃女4人乘1車，尾隨校方人員車輛開入校園，接著找到蔣男，當時蔣男正與另2名關係要好男同學在一起，雙方就在校園內再次展開談判。

    雙方談判未果，蕭男友人郭男突然暴怒，對蔣男等人大嗆「我他X認識很多弘仁會的」，語畢蕭男一行人抄起安全帽、棍棒對著蔣男一陣亂打，蔣男另2名同學想拉開眾人也被推開，消氣後蕭男等人才罷手離去，留下全身是傷的蔣男。

    蔣男自行就醫並報警，警方循監視器鎖定車牌，昨晚間前往新店區將蕭男、黃女等4人逮捕，蕭男向警方承認犯案，並推稱蔣男態度不好要給他教訓。警詢後，依傷害、恐嚇等罪嫌，將蕭男、黃女等4人移送法辦。

    蕭男在新店街頭被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

    蕭男在新店街頭被警方逮捕。（記者徐聖倫翻攝）

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