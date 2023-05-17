派出所內揍同事 警傷害罪起訴

長春路派出所（取自台北市政府網站）

2023/05/17 05:30

副所長遭控吃案 檢︰不構成瀆職

〔記者錢利忠／台北報導〕時任台北市中山警分局長春路派出所黃姓及李姓男警，就讀台灣警察專科學校時是同學，黃員見老同學李員上班無精打采，多次勸說未果，竟在派出所內毆打李；事後李控告黃涉傷害罪，另指控副所長吃案；台北地檢署查出，黃、李事後均被懲處，副所長不構成瀆職，予以簽結，因雙方和解不成，檢方昨將黃依傷害罪起訴。

檢方調查，去年七月，黃認為李上班時無精打采、處事消極，不滿多次勸說改善未果，一時情緒失控，在派出所內毆打李，李不甘示弱也還手；事發後，兩人立即被其他同事拉開，李驗傷發現頭部等多處有挫傷，控告黃涉犯傷害罪；副所長因出面調停而被黃質疑吃案，也被控瀆職。

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事發後，先動手的黃被記申誡兩次、還手的李則被記申誡一次，均被調職，檢方認定，警方就此衝突已有相關處置，認定副所長不構成瀆職，予以簽結。至於黃涉嫌打傷李一事，李則提供驗傷單為證。

由於傷害罪為告訴乃論，檢方曾安排黃、李二人進行調解，起初雙方也都有意願調解的意願，但第一次調解時，黃卻因故未到，引來李的不滿，拒絕第二次的調解後，堅持對黃提告。檢方考量黃涉動粗的事證明確，且未與李達成和解以換取撤告，昨依傷害罪將黃起訴。

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