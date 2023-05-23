詐團假冒股市名人「阿土伯」騙7旬婦20萬 原來「攏是假ㄟ啦」

詐騙集團假冒股市名人「阿土伯」，詐騙7旬謝婦20萬元。（讀者提供）

2023/05/23 10:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，詐騙集團假冒股市名人「阿土伯」亂槍打鳥，誆騙代操作股票保證賺，7旬謝婦竟信以為真，肖想賺買菜金，銀行匯款20萬元，所幸行員與警方勸阻，謝婦才恍然大悟，原來「攏是假ㄟ啦」。

鳳山警分局文山派出所警員徐浚騰、陳逸展昨巡邏時，接到鳳松路1間銀行通報有人被詐騙，1名73歲謝姓婦人稱房屋裝潢臨櫃匯款20萬元，但面對行員關懷提問款項用途，又說有簽訂保密協定，不能對外透露訊息。

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警方據報到場處理，謝女稱在Line上偶然認識股市名人「阿土伯」，並受邀加入他所設立投資群組，因為看過新聞知道他很有名，且通訊軟體Line上好多人都表示「阿土伯」代操股票後都有獲利，且深信「阿土伯」是老實人一定會報名牌，因此也心動想要嘗試賺個買菜金。

詐騙集團在確認謝女有意願投資20萬元後，由「投資老師」告誡謝女股票操作都有「保密協定」，教導一定要告知行員匯款對象是熟識的人，且匯款是要做房屋裝潢用途。

警方一聽就知道是典型投資詐騙手法，勸說「現在很多會假借名人的名義吸引投資」，還當場開了網路阻詐案例，謝女這時才會意「以前不知道，現在我知道了！」

此時「投資老師」來電關心謝女匯款處理進度，當行員表示要請警察協助了解時，「投資老師」就快速掛斷電話，警方也立即順勢解釋，通常詐騙集團發現警方介入後，都會直接轉移目標不糾纏，才會有這麼奇怪的反應。

謝女細想才驚覺「保密條款」、「投資老師」話術攏是假，終於打消匯款投資念頭，保住20萬元老本。

鳳山警分局提醒民眾，假投資詐騙手法，通常都是先從簡訊、Line或是臉書等方式向被害人透漏投資訊息，甚至假冒名人名義來加深被害人對渠之信任，民眾投資一定要選擇正規的投資平台才會有保障，千萬不要輕信來源不明的投資管道或網路連結，多撥打165或110做求證，才不會讓辛苦的錢落入詐騙集團手中！

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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