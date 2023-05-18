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    「投顧黃老師」指示投資 婦差點被騙光300萬積蓄

    龍潭何姓婦人（右）加入投顧，受「黃老師」指示投資，差點被騙300萬元。（記者陳恩惠翻攝）

    龍潭何姓婦人（右）加入投顧，受「黃老師」指示投資，差點被騙300萬元。（記者陳恩惠翻攝）

    2023/05/18 00:03

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕家住桃園市龍潭區70歲何姓婦人，16日前往銀行臨櫃匯款，經行員關懷提問，想問清楚用途時，儘管她說是匯給友人的款項，過程中卻支支吾吾無法詳實說清楚友人身分，行員見匯款金額高達300萬元，警覺可能遭詐，立即通報龍潭警方到場協助查證，才發現她被自稱「黃老師」的詐團成員騙了。

    桃市龍潭警分局龍潭派出所據報，巡邏員警細心詢問，發現她原來是是加入LINE通訊軟體投顧公司要集資炒股獲利的投資群組，詐騙集團成員自稱「黃老師」，指導何婦到銀行匯款時，避免提到款項是用於投資，否則款項將無法準時入帳，進而影響投資主力。所幸員警即時到場，苦口婆心解釋及勸導，揭穿了假投資詐騙手法，及時阻止老婦將300萬元積蓄匯至歹徒帳戶。

    警方說，近來許多因疫情收入銳減的民眾，想靠著投資賺一筆，卻不幸落入歹徒的陷阱。詐騙集團多藉由設立LINE投資群組或社群，由所謂的老師及安插的假會員在群組內分享賺錢經驗，並敘述自己獲利，貼出造假存摺截圖、獲利單等取信於民眾，甚至讓民眾前期成功出金獲利，使受騙民眾更加深信不疑，持續投入大量資金後，便以須繳交稅金、違規罰款等理由，要求民眾匯更多錢。

    龍潭警分局分局長張鶴瓊在此提醒，近期假投資詐騙十分猖獗，歹徒常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等詐騙關鍵字，並且教導被害人臨櫃匯款時規避行員詢問匯款用途，避免行員發現民眾遭詐。如發現疑似遭詐，切記莫驚慌，謹慎求證，撥打報案電話110或反詐騙專線165進一步求證，亦可加入165官方LINE ID：@tw165。以避免上當受騙！

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    龍潭何姓婦人加入投顧，受「黃老師」指示投資，差點被騙300萬元。（記者陳恩惠翻攝）

    龍潭何姓婦人加入投顧，受「黃老師」指示投資，差點被騙300萬元。（記者陳恩惠翻攝）

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