基市警局外勤巡官爆出走潮市 警局：正常調動

今年全國首次巡官統調，基隆市警局調走9名，僅調來1名，「淨失」8名，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首。（資料照）

2023/05/21 18:29

〔記者林嘉東／基隆報導〕針對本報昨天披露警政署首次全國統調，基隆市警局調走9名巡官，僅調來2名，「淨失」7名，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首。基隆市警局今天下午發布新聞指出，此次巡官統調，均屬正常調動，市警局尊重同仁調動權益。

警政署今年首次全國巡官統調名單已於19日公布。核准調動的名單中以彰化縣警局調走17名最多，基隆市警局居次達9名，但彰化縣調進11名，基隆市只調來2名。計算今年統調結果，基隆市警局「淨失」7名巡官，巡官流失人數高居全國各縣市警局之首。

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基隆市警局調走的9名巡官中，多是表現傑出的外勤單位主管，包括刑大偵二隊林姓隊長、四分局偵查隊盧姓分隊長、大武崙派出所林姓所長、安定派出所陳姓所長。

何以優秀外勤巡官紛紛求去？有巡官分析指出，在雙北服務的巡官、警察每月可領到3000元到8000元「首都警察勤務加給」，但在基隆服務的警察都沒有。

基隆市警局指出，此次巡官統調，基隆市警局調走9名，有7名如願返鄉服務，有2名調至警政署專業單位，均屬正常調動，市警局尊重同仁調動權益。

至於，基層同仁企盼比照雙北市警局也有「首都警察勤務加給」，市警局將持續向市府、中央爭取預算核發同仁「港都加給」。

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