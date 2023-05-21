「詐彈」恐嚇頻傳 刑事局：留言信箱可採雙因子認證身分機制

刑事局建議民眾留言信箱可引進雙因子認證身分機制。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/21 18:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕近期國內海洋生物博物館、遠雄海洋公園、六福村遊樂園及國立台灣圖書館等單位，陸續接獲放置爆裂物網路恐嚇信，目前警方介入積極偵辦中，目前透過兩岸進行協查，分析近幾起案件犯罪途徑，主要透過線上檢舉網頁、線上客服及電子郵件信箱進行留言。

刑事警察局指出，由於時代技術精進變革，目前已經無法單以留存來源IP作為驗證方法，刑事局建議，可參考美國、英國、澳大利亞、加拿大等國家作法，至少要通過「電子郵件」或「電話認證」等2種以上工具驗證來達到類實名機制，才能賦予網路公民身分，避免過度匿名方式讓有心人士利用從事假恐攻、散布假訊息等 犯罪問題，徒增社會資源浪費。

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刑事局研發科表示，所謂雙因子（電子郵件及電話）認證機制，即民眾在進行線上留言時，必須要先登錄「電子郵件」或「電話號碼」，透過機構本身建置系統，主動發送通行「驗證碼」到所登錄之電子郵件或以簡訊發送到電信門號，再填輸「驗證碼」完成始能進行後續留言。

另外如機構僅提供單純電子郵件給民眾留言，也應建立過濾規則（例如:黑名單、侵擾防堵機制），以提升犯罪者成本；觀察目前已建置類似機制的公私立機構，迄今鮮少再出現假恐嚇、假訊息，不僅強化網路管理，也能提升資訊安全環境。

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