為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「詐彈」恐嚇頻傳 刑事局：留言信箱可採雙因子認證身分機制

    刑事局建議民眾留言信箱可引進雙因子認證身分機制。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局建議民眾留言信箱可引進雙因子認證身分機制。（記者姚岳宏翻攝）

    2023/05/21 18:34

    〔記者姚岳宏／台北報導〕近期國內海洋生物博物館、遠雄海洋公園、六福村遊樂園及國立台灣圖書館等單位，陸續接獲放置爆裂物網路恐嚇信，目前警方介入積極偵辦中，目前透過兩岸進行協查，分析近幾起案件犯罪途徑，主要透過線上檢舉網頁、線上客服及電子郵件信箱進行留言。

    刑事警察局指出，由於時代技術精進變革，目前已經無法單以留存來源IP作為驗證方法，刑事局建議，可參考美國、英國、澳大利亞、加拿大等國家作法，至少要通過「電子郵件」或「電話認證」等2種以上工具驗證來達到類實名機制，才能賦予網路公民身分，避免過度匿名方式讓有心人士利用從事假恐攻、散布假訊息等 犯罪問題，徒增社會資源浪費。

    刑事局研發科表示，所謂雙因子（電子郵件及電話）認證機制，即民眾在進行線上留言時，必須要先登錄「電子郵件」或「電話號碼」，透過機構本身建置系統，主動發送通行「驗證碼」到所登錄之電子郵件或以簡訊發送到電信門號，再填輸「驗證碼」完成始能進行後續留言。

    另外如機構僅提供單純電子郵件給民眾留言，也應建立過濾規則（例如:黑名單、侵擾防堵機制），以提升犯罪者成本；觀察目前已建置類似機制的公私立機構，迄今鮮少再出現假恐嚇、假訊息，不僅強化網路管理，也能提升資訊安全環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國詐彈犯擾台 檢研議偵辦作為
    2023/05/19 05:30

    中國詐彈犯擾台 檢研議偵辦作為
    中央大學接獲炸彈恐嚇信 警初步研判又是惡作劇
    2023/05/18 19:42

    中央大學接獲炸彈恐嚇信 警初步研判又是惡作劇
    中國男子張海川涉恐嚇炸毀海生館 陸委會：已請中方查緝「還沒得到回覆」
    2023/05/18 18:20

    中國男子張海川涉恐嚇炸毀海生館 陸委會：已請中方查緝「還沒得到回覆」
    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警鎖定中國籍男研究生張海川涉案
    2023/05/18 17:31

    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警鎖定中國籍男研究生張海川涉案
    跟風「詐」彈議題 台中福壽山農場FB小編：只有天池茶葉蛋
    2023/05/18 16:58

    跟風「詐」彈議題 台中福壽山農場FB小編：只有天池茶葉蛋
    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警搜尋未發現爆裂物
    2023/05/18 16:29

    台中科博館收到炸彈恐嚇信 警搜尋未發現爆裂物
    高市府收炸彈恐嚇勒索1000萬！警方查出IP在境外 全力追緝
    2023/05/18 12:55

    高市府收炸彈恐嚇勒索1000萬！警方查出IP在境外 全力追緝
    詐彈客又來！恐嚇引爆台銀基隆分行 警搜索虛驚一場
    2023/05/18 08:32

    詐彈客又來！恐嚇引爆台銀基隆分行 警搜索虛驚一場
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播