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    首頁　>　社會

    騎機車自撞鐵皮圍籬 彰化芬園139線6旬婦人噴飛頭破血流

    1名60歲婦人今天騎機車行經139線彰化芬園路段突然失控直衝路旁鐵皮圍籬，當場噴飛慘摔滿臉是血，消防員為她治療。 （消防局提供）

    1名60歲婦人今天騎機車行經139線彰化芬園路段突然失控直衝路旁鐵皮圍籬，當場噴飛慘摔滿臉是血，消防員為她治療。 （消防局提供）

    2023/05/21 12:24

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園鄉139線6天前才發生2名少年共乘機車1撞死1重傷，今天（21日）又發生一起離譜事故，有位60歲婦人騎機車行經139線28K安山派出所附近路段，突然失控直衝路旁鐵皮圍籬，不僅把鐵皮圍籬撞壞，婦人自己也噴飛慘摔，當場頭破血流，消防局據報派員趕往現場，一度以為又是年輕人競速或壓車釀禍，所幸經緊急送醫無生命危險，肇事原因待警方釐清。

    彰化縣消防局芬園消防分隊今天上午接獲民眾報案指出，139線安山派出所往同安國小方向路旁有1名機車騎士倒臥路邊，疑似發生車禍，消防員火速抵達現場後發現傷患是1名60歲婦人，滿臉是血，身上多處擦傷，研判頭部撕裂傷，立即進行簡單包紮後，火速送員林基督教醫院治療，所幸無生命危險。

    本月16日晚間芬園鄉139線10K大彰路五段瑩光橋彎道處才發生嚴重車禍，其中1名17歲少年卡在樹幹上，胸部嚴重變形，另名16歲男性乘客則是左小腿骨折、全身多處擦傷，17歲少年經急救仍因傷重宣告不治。

    據彰化縣警局資料顯示，2019年至2022年共有9人在139線撞死，分析這9件死亡車禍內容，幾乎都是20歲左右的年輕人，其中還有1人為現役軍人。這幾起死亡車禍中，大部分是騎乘機車行經139線9.2K「死亡彎道」疑過彎壓車，因失去重心或路面碎石、樹葉導致失控摔車撞路樹、護欄，甚至衝入對向來車底盤傷重不治。

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