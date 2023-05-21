國1南下79.5大貨車疑爆胎自撞 一度回堵5公里

國道1號南下79.5公里處湖口路段今天（21日）上午8時40分發生一起事故，警方初步調查，一輛自大貨行駛中疑因爆胎，自撞外側護欄而肇事，迄上午10點多仍尚未完全排除，仍請用路人留意。（記者廖雪茹翻攝）

2023/05/21 10:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號南下79.5公里處湖口路段今天（21日）上午8時40分發生一起事故，警方初步調查，一輛自大貨車行駛中疑因爆胎，自撞外側護欄而肇事，車上載運大型機具掉落車道上，駕駛受傷送醫，事故導致後方一度嚴重回堵約5公里，迄上午約10點30分甫將大貨車拖離現場，請用路人留意。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，疑因爆胎自撞外側護欄而肇事的駕駛，左手擦傷、腰不適，已送楊梅天成醫院。因車上載運大型機具，加上大貨車須拖吊，迄上午10點半左右排除，車潮目前逐漸恢復正常。

請繼續往下閱讀...

警方也提醒用路人上高速公路前應注意車輛機件保養，確保「五油（汽油、機油、煞車油、動力方向油、變速箱油）、三水（冷卻水、電瓶水、雨刷水）」皆無礙，並檢查胎壓及胎紋深度是否足夠，後再上高速公路，以維護行車安全。

國道1號南下79.5公里處湖口路段今天（21日）上午8時40分發生一起事故，警方初步調查，一輛自大貨行駛中疑因爆胎，自撞外側護欄而肇事，迄上午10點多仍尚未完全排除，仍請用路人留意。（記者廖雪茹翻攝）

國道1號南下79.5公里處湖口路段今天（21日）上午8時40分發生一起事故，警方初步調查，一輛自大貨行駛中疑因爆胎，自撞外側護欄而肇事，迄上午10點多仍尚未完全排除，仍請用路人留意。（記者廖雪茹翻攝）

今天上午約10點30分將肇事大貨車拖離國道現場。 （記者廖雪茹翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法