豐田轎車「車尾撞爛」保險桿拖地仍勇闖國道 警曝這原因

網友在國道1號中壢路段發現一輛被撞凹、已拖地還行駛的白色豐轎車。（圖翻攝自社會事新聞影音）

2023/05/20 14:52

〔記者李容萍／桃園報導〕有網友昨天（19日）上午開車行經國道1號中壢路段，直擊一輛自色豐田轎車車尾都被撞凹，且拖著後保險桿一路前行，PO網畫面曝光，讓網友驚喊「撞成這樣還能開？」對此，國道公路警察局第一公路警察大隊今天說明，該轎車是因被後方疑未保持安全距離的自用大貨車追撞釀禍，因現場無人受傷，並未請救援隊拖救，才自行駕車往北行駛。

依據網友所PO行車記錄器畫面，這輛白色豐車轎車當時行駛在國道1號北上58.4公里中壢路段的外側車道，只見轎車車尾被撞爛，後行李箱蓋整塊凹陷根本闔不上，更誇張的是，後保險桿也僅剩「一層皮」和車體銜接，但駕駛不以為意，一路在國道上拖行，畫面被後方的大車駕駛拍下，曝光後也引發網友熱議。

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國道第一大隊泰山分隊長陳柏安表示，由39歲蘇男駕駛的白色豐田轎車，昨日上午6時52分許，在國道1號北向62.9公里中壢路段與一輛大貨車發生事故，44歲的鄭姓大貨車駕駛，疑似行車未保持安全距離，撞擊蘇男轎車，幸好各車駕駛均有繫上安全帶，現場無人受傷。事故現場3車道占用中線車道，上午7時5分現場排除恢復通車，兩車駕駛酒測值均為零，詳細的肇事原因有待警方進一步釐清。

國道警方當時電話聯繫兩駕駛，表示現場無人受傷，可配合輕微事故簡易處理，自行前往分隊製作筆錄，蘇男未考量車輛是否能安全行駛，未請救援隊拖救，影片中為蘇男駕駛自行開車前往分隊的途中。

國道警方呼籲用路人車輛發生故障或事故致無法安全行駛者，千萬不要勉強上路，應儘速通知拖吊車輛協助救援，以免影響車輛操控及車身穩定，造成行車危險。

網友在國道1號中壢路段發現一輛被撞凹、已拖地還行駛的白色豐轎車。（圖翻攝自社會事新聞影音）

白色豐車轎車被自用大貨車撞擊後，駕駛自行開車前往分隊。（記者李容萍翻攝）

追撞白色豐車轎車的自用大貨車。（記者李容萍翻攝）

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