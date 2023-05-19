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    北市信義區「天坑」旁建物鑑定安全無虞 住戶晚間起可返家

    崇德街坍塌路面已填平，台北市土木技師公會鑑定鄰近建物已無安全疑慮，撤離的住戶今（19）日晚間9點起可返家。（資料照）

    崇德街坍塌路面已填平，台北市土木技師公會鑑定鄰近建物已無安全疑慮，撤離的住戶今（19）日晚間9點起可返家。（資料照）

    2023/05/19 19:55

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市信義區崇德街日前因新建工程施工造成路面坍塌如天坑，經灌漿、基地內灌水等緊急處置，台北市土木技師公會鑑定鄰近建物已無安全疑慮，之前撤離的住戶今（19）日晚間9點起可返家，同時崇德街60巷也恢復通行。

    台北市信義區崇德街新建工程13日因連續壁滲水，地下水湧入基地，引發崇德街60巷道路坍陷如天坑，建管處獲報立即要求承造人緊急處置至填補完成趨於穩定，並緊急疏散崇德街60巷12-24號共10名住戶，安置至旅館住宿。

    建管處勒令承造人加強設置周遭鄰房安全觀測、提高觀測頻率外，並由委託專業技師公會進行安全鑑定，以及建物結構的安全判定。

    台北市土木技師公會19日出具會勘初步結論，認為「經鑑定技師測量與現場檢視建物結構現況，以及依透地雷達掃描與工地監測系統數值，研判目前建物無安全疑慮。」建管處表示，撤離的住戶今晚9點起即可返家，崇德街60巷恢復通行，建商也承諾負擔旅館住宿費用至5月21日（週日），以利住戶搬回住處更具彈性。

    建管處表示，後續鄰房受損賠償部分均已列管，承造人應依「臺北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」規定程序辦理損壞鑑定報告書及修復、賠償事宜。

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