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    千萬大牛肇事！網紅「超哥」當場付6千元 隔天遭報警處理

    黃男的藍寶堅尼超跑「大牛」前保險桿受損。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    黃男的藍寶堅尼超跑「大牛」前保險桿受損。（記者劉慶侯翻攝自臉書）

    2023/05/19 13:01

    〔記者劉慶侯／台北報導〕經常在網路炫富和豪車，以「超哥」之名在網路崛起的43歲黃姓男子，10日晚間駕駛紅色藍寶堅尼跑車行經北市鄭州路時，因左轉未注意停在機車待轉區的鄭姓機車騎士，衝撞到對方機車尾部，當時雖以6千元和解，不料翌日鄭男向警方報案，黃男氣得在網路發言：「做人剛好！不好軟土深掘」，也引起他的支持者對鄭男口誅筆伐。

    據了解，黃男是近幾年突然在網路興起的網路紅人，他經常拍攝一些駕駛千萬級別的豪車，或是出入高級夜店，及在海外奢華旅遊的影片，引起許多網民按讚和跟隨貼文，網民也都稱為他們為「超派」。

    黃男10日晚上9時47分，駕駛一輛掛著租賃車牌，市價近兩千萬元左右的藍寶堅尼跑紅色超跑，沿北市鄭州路東轉南行駛，至西寧北路口時，疑似因未注意前方有機車煞車在待轉區內，自後將對方撞翻，造成26歲李姓騎士車尾輕微損傷，李男也受到輕傷。

    根據監視畫面顯示和調查，黃男肇事後立即下車查看，在確認對方似乎並未有重大傷勢後，雙方一度簡單交談並達成和解，黃男給付6千元賠償金後，隨即各自駕車離去，全程都未向警方報案或備案。

    至於黃男駕駛的藍寶堅尼超跑「大牛」，則是左前保險桿破損，若要整塊保險桿作置換和烤漆，修理費用可能達十數萬元左右，至於要如何修理仍待正廠技師評估。

    不料，就在隔日，李男突然向警方報案，黃男近日接到警方通知傳喚調查，因此暴怒，昨日並在臉書上發言訴說過程和委屈，認為「做人剛好就好，不好軟土深掘，這不是好事」。

    此文一出，再加上黃男在案發時自拍的許多照片和影片，支持他的網友也一面倒的認為機車騎士作法太扯，可能是看黃男開著名車，懷疑他意圖不軌。

    警方對此則表示，民眾一旦發生交通事故，應立即撥打110報警處理，報案時應說明肇事發生詳實地點與時間、車種、有無傷亡等資料，並在原地等候處理人員抵達處理，否則極易事後發生糾紛。

    黃姓網紅（左二）駕千萬超跑肇事，以6千元和機車騎士和解後，翌日又被對方提告。（記者劉慶侯翻攝）

    黃姓網紅（左二）駕千萬超跑肇事，以6千元和機車騎士和解後，翌日又被對方提告。（記者劉慶侯翻攝）

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