前一天酒駕被扣車 男隔天騎去警局問罰多少又飄酒味露餡

邱姓男子連續兩天酒駕被逮。（記者黃佳琳翻攝）

2023/05/19 09:56

〔記者黃佳琳／高雄報導〕邱姓男子17日騎機車酒駕被逮，因酒測值0.22，員警依規定開單裁罰，並吊扣他的機車，邱男回家後愈想愈鬱卒，喝了4瓶啤酒後，又騎母親的機車去警所問罰單要繳多少，當場被員警聞到他身上飄出濃濃酒味，這次他酒測值0.62，當場被員警依公共危險罪逮捕送辦。

警方指出，47歲的邱姓男子18日清晨5點，騎著一輛機車行駛在新興警分局前金分駐所的人行道，隨後他把車子停好後，走進分駐所內向員警探詢他17日酒駕被罰多少錢及如何領回被吊扣的機車，員警還沒開口回答，就先聞到他身上飄出濃濃酒味，當場實施酒測後，發現他酒測值達0.62。

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據了解，邱男因遭開單取締心情不佳，而在家喝了4罐啤酒，休息片刻後，便騎著母親的機車到分駐所想詢問因酒駕遭移置保管的車輛如何領回，但因酒精尚未代謝完畢就被員警取締酒駕送辦。

員警同時依無照駕駛、違反行駛人行道等違規舉發掣單，罰單部分，無照駕駛可處6千至1萬2千元、行駛人行道開罰600至1800元，再加上他前一日酒測值0.22被開罰1萬5千元至9萬，兩次酒駕除了吃上公共危險罪官司，還有至少2萬多元罰單等他去繳。

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