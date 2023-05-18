基隆東明路「幹譙伯」2年傷人40件 居民每天提心吊膽

基隆東明路洪姓男子經常與居民暴粗口與動手動腳。（民眾提供）

2023/05/18 19:31

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區東明路有位洪姓男子，經常喝了酒就暴粗口，甚至動手打人，2年來有近40件傷害訴訟案件，連老里長也被打到掛彩，但是警方移送法辦、強制勞動後又回到社區，居民每天過著提心吊膽的日子，甚至成立自救會群組，相互通知他的行蹤。

市議員韓世昱和禮東里長賴興泉希望市府想辦法，讓居民可以安心過日子。警方表示，已經多次針對洪男刑案偵辦或通報強制就醫等多項強勢作為，未來會加強巡邏，防止他滋擾民眾。

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賴興泉說，東明路有檢察官宿舍，附近還有派出所和法院，原本是平靜的住宅區，但自從2年前1位70歲的老翁住進來之後，搞得巷弄的居民不得安寧，三不五時就暴粗口罵人，還拿棍子挑釁、騷擾商家，連晚上倒垃圾都要結伴而行。

居民指出，他有時會躲在車子後面或電桿後面嚇人，今年除夕還因炊事不慎差點釀災；前里長劉家智還被他打倒在地，幸警方及時趕來救他。居民說，住在這裡壓力很大，居民還成立自救會的群組，互相通報他的行蹤。

韓世昱說，這位老先生和居民發生近百件糾紛案，有近40件糾紛在法院審理，不過罰金或是服勞動服務後，他又回到住處，居民束手無策，十分頭痛。韓世昱希望警方可以加強管束老翁，還給居民一個寧靜的生活。

警方說，這幾年警方刑法偵辦39案、社會秩序維護法4案、管束43次、通報基隆市心理衛生局疑似精神病患滋擾事件12次，書面正式告誡2次，法院判決大部分均以易服勞役、罰金居多，未來會加強巡守，以防止他再滋擾事端。

基隆東明路居民每天出門就壓力很大。（記者盧賢秀攝）

監視器拍到洪男持棍子與居民互毆。（記者盧賢秀翻攝）

前里長劉家智也被洪男打傷。（記者盧賢秀翻攝）

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