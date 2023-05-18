為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    基隆東明路「幹譙伯」2年傷人40件 居民每天提心吊膽

    基隆東明路洪姓男子經常與居民暴粗口與動手動腳。（民眾提供）

    基隆東明路洪姓男子經常與居民暴粗口與動手動腳。（民眾提供）

    2023/05/18 19:31

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信義區東明路有位洪姓男子，經常喝了酒就暴粗口，甚至動手打人，2年來有近40件傷害訴訟案件，連老里長也被打到掛彩，但是警方移送法辦、強制勞動後又回到社區，居民每天過著提心吊膽的日子，甚至成立自救會群組，相互通知他的行蹤。

    市議員韓世昱和禮東里長賴興泉希望市府想辦法，讓居民可以安心過日子。警方表示，已經多次針對洪男刑案偵辦或通報強制就醫等多項強勢作為，未來會加強巡邏，防止他滋擾民眾。

    賴興泉說，東明路有檢察官宿舍，附近還有派出所和法院，原本是平靜的住宅區，但自從2年前1位70歲的老翁住進來之後，搞得巷弄的居民不得安寧，三不五時就暴粗口罵人，還拿棍子挑釁、騷擾商家，連晚上倒垃圾都要結伴而行。

    居民指出，他有時會躲在車子後面或電桿後面嚇人，今年除夕還因炊事不慎差點釀災；前里長劉家智還被他打倒在地，幸警方及時趕來救他。居民說，住在這裡壓力很大，居民還成立自救會的群組，互相通報他的行蹤。

    韓世昱說，這位老先生和居民發生近百件糾紛案，有近40件糾紛在法院審理，不過罰金或是服勞動服務後，他又回到住處，居民束手無策，十分頭痛。韓世昱希望警方可以加強管束老翁，還給居民一個寧靜的生活。

    警方說，這幾年警方刑法偵辦39案、社會秩序維護法4案、管束43次、通報基隆市心理衛生局疑似精神病患滋擾事件12次，書面正式告誡2次，法院判決大部分均以易服勞役、罰金居多，未來會加強巡守，以防止他再滋擾事端。

    基隆東明路居民每天出門就壓力很大。（記者盧賢秀攝）

    基隆東明路居民每天出門就壓力很大。（記者盧賢秀攝）

    監視器拍到洪男持棍子與居民互毆。（記者盧賢秀翻攝）

    監視器拍到洪男持棍子與居民互毆。（記者盧賢秀翻攝）

    前里長劉家智也被洪男打傷。（記者盧賢秀翻攝）

    前里長劉家智也被洪男打傷。（記者盧賢秀翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    犬舍為鄰狂吠、臭翻 女崩潰求償判「免賠」原因曝
    2023/04/06 21:35

    犬舍為鄰狂吠、臭翻 女崩潰求償判「免賠」原因曝
    翻倒鄰居鞋櫃放話新屋主是「道上兄弟」 她嗆聲恐嚇被判刑
    2023/03/27 08:15

    翻倒鄰居鞋櫃放話新屋主是「道上兄弟」 她嗆聲恐嚇被判刑

    人口紅利帶動剛需 這區套房需求增
    鄰居一直製造噪音怎麼辦？ 司法院教你這樣反制
    2023/02/24 20:52

    鄰居一直製造噪音怎麼辦？ 司法院教你這樣反制
    「大女兒出櫃、小女兒出家」不甩鄰居排擠 暖心母感動上千網友
    2022/12/23 21:50

    「大女兒出櫃、小女兒出家」不甩鄰居排擠 暖心母感動上千網友

    還沒等到起漲訊號 保守的你需要防衰退組合
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播