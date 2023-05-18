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    獨家》調查局大火查「過失」刑責 警收火調報告將移北檢偵辦

    新北市消防局已將火調報告移交新北市新店警分局，後續檢警將清查有無人員涉及「過失刑責」。（調查局提供）

    新北市消防局已將火調報告移交新北市新店警分局，後續檢警將清查有無人員涉及「過失刑責」。（調查局提供）

    2023/05/18 15:20

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局資通安全處辦公室上月發生大火，新北市消防局已做出「火災原因調查鑑定書」，並正式交給新北市新店警分局，本次大火雖確認為「電氣因素」，也已「函文1頁」通知調查局，確認沒有人為縱火，不過調查局內部有無人員涉及「過失刑責」，新店警分局將調查釐清，後續將移由台北地檢署偵辦後才揭曉。

    調查局今天表示，新北市消防局只簡單告知調查局，起火原因為「電氣因素」，由於此案是否涉及其他過失刑責，仍須由新店警方調查，以及移由北檢偵辦後才能釐清，調查局失火屬於受害一方，消防局的正式火調報告屬於偵查資料，基於偵查不公開，在檢警偵辦期間，依正常程序，調查局不會收到正式的火調報告。

    調查局此次大火的起火點，位於新北市新店局本部廉政大樓1樓，屬於新店警分局轄區，消防局雖已排除人為縱火，並認定是「電氣因素」導致，但此火調報告也意味著，調查局的「防火管理人」，可能將面臨有無過失刑責的刑事調查。

    根據一般火災究責的司法程序，消防局完成火調報告後，會將報告交給轄區警方，由警方調查有無被告涉及過失，警詢後移由轄區地檢署偵辦。

    倘若新店警分局查無可能涉及過失的被告，按照正常程序，也將會將火調報告及調查筆錄，檢送給轄區的台北地檢署審核，北檢若收到警方移送資料或是檢送報告，則將分「他字案」進行調查。

    截至今日為止，新店警方還未找出此次火災可能涉及過失的人員，警方仍在調查失火原因，北檢也還未收到新店警方的檢送資料。

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