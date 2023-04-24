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    調查局大火！ 反境外勢力駭侵「資通安全處」受損 官網待修復

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

    2023/04/24 23:43

    〔記者錢利忠／台北報導〕國家機敏機關調查局，今晚（24日）驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。

    調查局長王俊力今表示，相關電子資料均有備份，不影響本局工作運行。

    據了解，今晚起火點為資通安全處同仁平日工作的辦公室，而儲存國家機密資料的資通處電腦主機及設備，均不在起火的辦公室內，且資通處同仁的資料，平時均有做好電子備份的工作，才將災損降至最低。

    調查局表示，本局值班警衛同仁於今晚（24日）8時42分警鈴聲響後，發現局本部廉政大樓1樓出現火勢，消防隊獲報後於晚間8時47分到場滅火，15分鐘內撲滅火勢。

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

    國家機敏機關調查局，今晚驚傳大火，所幸沒有人員傷亡，確切火災原因仍待消防局火場鑑識調查；起火大樓為局長辦公室所在的廉政大樓，起火點為1樓資通安全處辦公室，該處專辦境外敵對勢力假訊息及反駭客作戰，火災發生後，也暫時影響到調查局官網的運作。 （讀者提供）

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