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消防員身高限制違憲 消防署：將隨考選制度調整基礎條件

女消防員身高不足160公分當不成消防員聲請釋憲案，憲法法庭判違憲。（資料照）

女消防員身高不足160公分當不成消防員聲請釋憲案，憲法法庭判違憲。（資料照）

2024/05/31 18:41

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女身高差1.1公分當不成消防員 憲法法庭判違憲

〔記者鄭景議／台北報導〕陳姓女子通過警消人員四等特考，卻在受訓時發現身高僅158.9公分，與規定相差1.1公分，慘遭廢止受訓資格，陳女質疑規定違憲聲請釋憲，憲法法庭今判決違憲；對此內政部消防署表示，未來將依消防人員執行工作實際需求，配合考選制度調整選任女性消防人員基礎條件。

消防署指出，有關憲法法庭宣判考試事件，最高行政法院109年度上字第928號判決，所適用的公務人員特種考試一般警察人員考試規則第8條第1款規定，牴觸憲法第7條平等權規定，消防署將依消防人員執行消防工作實際需求，配合考選制度調整未來選任女性消防人員基礎條件。

消防署表示，署訓練中心正辦理去年消防特考班教育訓練及現職消防人員各類專業訓練，考量消防工作具有高度風險性及危險性，會使受訓人員具備足夠的能力和素質。

消防署強調，本次憲法法庭宣判消防人員身高限制規定因對女性有不利差別待遇違憲，消防署將以消防工作實際需求為前提，配合考選制度調整未來選任女性消防人員的基礎條件，並於教育訓練期間，透過消防署訓練中心各項專業消防訓練培育新任消防人員，使消防人員能夠應對各種災害及緊急情況，保障本身及人民生命財產安全。

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