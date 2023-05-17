「輕適能」快速展店又無預警閉店 3高層另涉私售有價證券再被訴

受害人於2020年2月曾赴台北地檢署按鈴，控告輕適能健身中心負責人賴志欽、營運長吳佳倫等人吸金。（資料照）

2023/05/17 12:13

〔記者錢利忠／台北報導〕號稱全台最大女性專屬健身房的「輕適能健身中心」負責人賴志欽、營運長吳佳倫、董事鄭文賓等3人，被控在網路募資展店後，16家分店卻無預警關閉，該案所涉驗資不實部分，現於法院審理中；另外，該公司另涉嫌未經主管機關許可，透過官方臉書等平台推售有價證券，不法所得達2068萬餘元，台北地檢署今依違反證券交易法起訴3人。

專攻女性運動市場的輕適能，成立於2013年，不僅打破健身房入會費的機制，採取不綁約、不收年費、入會費、手續費，以及採取會員點數儲值等制度，在健身市場中殺出一條血路，快速展店。

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檢方調查，該集團為求迅速展店，壯大營運規模，以達成讓公司上市目標，於2017年8月至2019年10月間，借調資金替旗下輕適能運動空間、LOGA，以及動文創等3個子品牌的分店辦理增資，利用重複集中及調度資金等方式，將資本額擴增至9501萬2480元，等到完成增資登記後，即陸續歸還部分增資款項，涉及驗資不實，此部分於前年6月起訴後，目前仍於法院審理中。

此外，檢方又查出，該公司在未經主管機關核可的情況下，涉嫌於臉書等平台，公開募集及發行有價證券，今天另依違反證交法起訴。

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