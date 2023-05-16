宜蘭三星鄉長李志鏞疑涉貪污 被檢廉帶走調查

三星鄉長李志鏞（見圖）等人涉貪污圖利罪嫌，今（16日）被檢廉傳喚，接受調查。（資料照）

2023/05/16 20:21

首次上稿 18:27

更新時間 20:21（新增案情）

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所，傳出疑洩漏標案收受回扣，檢廉朝貪污治罪條例方向偵辦，16日兵分多路，展開搜索，鄉長李志鏞、公所人員及廠商，共10餘人被傳喚調查。

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據了解，三星鄉公所多起標案，疑涉洩漏標案給廠商，以收取回扣，廉政署掌握通話紀錄等訊息，報請宜蘭地檢署指揮偵辦，凌晨6點多，兵分多路，帶走李志鏞、農業課長蕭振岳、農業課前承辦員陳建宏（現於建設課）、廠商等人，至宜蘭縣調查站訊問。

前觀光所長曾智卿（現任清潔隊長）、前觀光所承辦人員雷慧玲（現任鄉民代表），以證人身分到案說明，結束後請回。

三星鄉民代表會今天召開第22屆第一次定期會第七次會議，李志鏞未現身，引起騷動。鄉公所低調回應，一切靜候調查結果。

檢廉所查扣資料，包含2019年米香節、花海活動、2020年「年節街景佈置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」。米香節經費約200萬元，花海活動約100萬元，公所疑將活動分成表演、市集等項目，經費低於10萬元，避開招標採購；年節布置與落雨松案，約150萬元，公所疑指定廠商承包，有洩漏標案之嫌。

公所人員透露，考量活動性質，米香節和花海活動，往年多是這樣辦理，也都合乎採購法；至於點燈和年節布置招標案，按照程序，要先找廠商估價，公所也找了2家廠商估價，後來再依據採購法，上網公告招標，最後是其中1家估價廠商來投標。

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