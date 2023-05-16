縣道136抓超速 捕獲700萬敞篷保時捷

素有彎道天堂的南投縣國姓鄉縣道136吸引車友前來「胚車」，沿線居民甚至請出神明來勸車友不要超速。（記者佟振國攝）

2023/05/16 14:57

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉與台中市太平區縣道136有許多大角度彎道，吸引不少車友到此「胚車」，警方也加強取締超速行為，日前則有車友分享保時捷718 Spyder現身照，原價500萬起跳的超跑，再加上其他選配，車價飆破700萬，除了羨慕之外，更多車友直呼還是保持距離比較好。

南投縣國姓鄉乾峰村與台中市太平區交界的縣道136，以及國姓鄉長福村與台中市新社區交界的省道台21線，因行經山區，道路高低起伏，加上有許多大角度的彎道，吸引不少車友到此「胚車」，衍生超速及噪音擾民等問題，南投警方也在沿線彎道路段加強攔查取締超速、改裝車輛等違規行為。

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除了各式各樣的大型重機，不時也有超跑現身，日前車友即分享警方「捕獲」1部敞篷保時捷718 Spyder車照，搭載 4.0升自然進氣引擎，從靜止到時速100公里只要3.9秒，極速可達時速300公里，新車原價至少500萬起跳，車主更不惜重資從外觀車色、零件、內裝等選配多樣套件，一問不得了，車價已飆破700萬。

不過，車友打趣表示，縣道136限速40公里，不論0到100只要3.9秒、極速300公里，都只是一堆數字，完全無用武之地，據了解這部保時捷時速還不到70公里，照樣超速挨罰，由於1台車貴桑桑，幾乎是半棟房子在路上趴趴走，遇到了最好還是保持距離卡安心。

車友分享日前警方在縣道136取締車輛超速及改裝，「捕獲」保時捷敞篷718 Spyder。（民眾提供）

新車原價500萬起跳的保時捷718 Spyder，車主不惜重資選配，車價逾700萬，車友提醒還是保持距離比較好。（民眾提供）

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