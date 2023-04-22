汽機車駕駛人注意！警察開單創5年新高、違停最多

警察機關交通執法舉發違反道路交通管理事件去（2022）年達1501萬6547件，相較2018年的1125萬3311件，增加376萬3236件，增幅達33.44%。示意圖。（資料照）

2023/04/22 07:17

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據最新的「警政統計通報」，警察機關交通執法舉發違反道路交通管理事件去（2022）年達1501萬6547件，相較2018年的1125萬3311件，增加376萬3236件，增幅達33.44%，創5年新高，汽、機車違規均以「違規停車」居首 ，「超出速限60公里以下」居次。

去年警察機關舉發違反道路交通管理事件計1501萬餘件，較前年增加115萬9336件，增加8.37%，舉發違規項目前3項為「違規停車」448萬7708件（占29.89%）、「超出速限60公里以下」362萬1383件（占24.12%）及「闖紅燈」147萬6612件（占9.83%）。

請繼續往下閱讀...

去年舉發「不依規定轉彎」較前年增加32萬8369件最多，增幅28.88%，「闖紅燈」增加18萬7167件次之，增幅為14.52%，「爭道行駛」增加12萬5902件，增加23.21%；依增加幅度觀察，以「未繫安全帶」較上年增加77.34%最大。

「汽車」前5大違規以「違規停車」309萬588件（占33.98%）居首，其次依序為「超出速限 60公里以下」253萬124件（占27.82%）、「不依規定轉彎」84萬9062件（占9.34%）、「闖紅燈」56萬6496件（占6.23%）、「爭道行駛」20萬9397件（占2.30%）。

「機車」前5大違規也以「違規停車」139萬6968件（占24.27%）居首，其次依序為「超出速限60公里以下」109萬1253件（占18.96%），「闖紅燈」90萬9951件（占15.81%）、「不依規定轉彎」61萬6282件（占10.71%）、「爭道行駛」45萬8823件（占7.97%）。

與2018年相較，去年汽機車以「違規停車」增加72萬7596件最多，使用「手持式行動電話、電腦」增幅169.38%最大；而「酒後駕車」則減少3萬8799件，減幅達38.34%最多。

警政署表示，「違規停車」為民眾認為前3大最嚴重交通問題之一，且近年交通違規舉發項目均以「違規停車」居首，警察機關持續加強違規停車取締及拖吊等措施，以維護民眾行的安全；駕駛人於行駛道路時使用「手持式行動電話、電腦」，影響民眾往來安全，警察機關透過專案工作加強取締，遏止違法行為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法