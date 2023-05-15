新北檢掃黑、打詐 聲押禁見15人扣犯罪所得逾6千萬

新北地檢署掃黑打詐，近期共聲押禁見15名被告獲准，查扣犯罪所得現金、虛擬貨幣、賓士車及不動產等，總價值逾6千萬元。（資料照）

2023/05/15 17:44

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署為貫徹最高檢察署掃黑、打詐等政策，近期執行4件專案，分別是土城區少年持槍掃射當舖案、假投資網站詐欺及利用虛設公司帳戶洗錢案、天道盟成員以當鋪名義，向租賃公司恐嚇、擄車勒贖案，及富玉珠寶有限公司招攬投資翡翠詐欺案，共聲押禁見15名被告獲准，查扣犯罪所得現金、虛擬貨幣、賓士車及不動產等，總價值逾6千萬元。

新北檢表示，檢方依據法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗在今年3月間，於掃黑工作聯繫會議中的指示，隨即盤點偵辦中的重大刑事、社會矚目、有組織性等案件，依偵查步驟決定蒐證方向、執行重點及執行時間，近期執行4個案件。

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例如：土城區少年持槍掃射當舖案，聲請羈押禁見8人全數獲准，交保10人，少年法庭收容少年6人，查扣現金221餘萬元、刀械、棍棒、手機、監視器等，後續仍將積極溯源及清查相關組織犯罪。

檢方表示，第二件是指揮刑事局偵辦以吳姓嫌犯為首的詐騙集團，招募人頭虛設行號，利用企業網銀大筆轉帳特性，以投資詐欺手法將款項層層轉匯，再提領現金轉換虛擬貨幣，製造金流斷點，共143名被害人，詐騙金額高達1億4千萬餘元，檢方拘提13名被告到案，訊問後聲請羈押禁見吳姓等5名被告獲准，另扣得吳嫌所有虛擬貨幣帳戶價值約1千萬元。

第三為檢方指揮新北市刑大偵辦道盟同心會成員，向汽車租賃公司歐悅、和運公司恐嚇、擄車勒贖案，查扣Mercedes-Benz AMG GT43 4MATIC+、ercedes-Benz S580 MAYBACH、車輛Mercedes-Benz E43 ESTATE等3部賓士車（價值2100萬元）、現金約250萬元、手機、存摺等，並聲請羈押禁見被告2人獲准。

第四件是檢方指揮刑事局偵辦阮姓男子等利用富玉珠寶有限公司招攬25名被害人投資翡翠手鐲詐騙案，詐得約3000萬元，拘提阮男等人到案說明，並查扣被告所有位於林口區、五股區二筆房地，公告價值合計約1600萬元與21個金融帳戶內約750萬元款項。

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