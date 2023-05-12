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    首頁　>　社會

    駕車賞景落難南橫 霧鹿所馳援助脫困護百萬鈔

    偕家人駕車賞景落難南橫山道路，車上還帶有百萬貨款，胡松俊仁馳援相助，莊男感動捐款濟弱。（關山警分局提供）

    偕家人駕車賞景落難南橫山道路，車上還帶有百萬貨款，胡松俊仁馳援相助，莊男感動捐款濟弱。（關山警分局提供）

    2023/05/12 11:14

    〔記者陳賢義／台東報導〕在北部從商的65歲莊姓男子，日前偕同家人開車前往台東南橫公路賞景，未料前輪卻掉卡溝渠，由於車內載有百萬現鈔，趕緊報案求援，關山警分局霧鹿派出所據報馳援，商請吊車業者協助脫困，得知車內尚留鉅款，立即趕往護鈔，「人鈔均安」莊男連聲感謝，主動捐出5萬元謝禮幫助地方，所長胡松俊仁輾轉送愛，將這份厚禮捐給霧鹿國小。

    因風災導致道路柔腸寸斷，封閉逾13年的南橫台20線去年5月1日「有條件通車」，鬼斧神工的的自然美景吸引眾多朝聖客。莊男日前偕家屬一行4人開車前往，順道抵東勢交付百萬貨款，未料行經177公里彎道，前輪不慎掉落溝渠，車體也輕微擦摩山壁，所幸人員無恙。胡松俊仁據報趕往，隨即商請吊車業者伸援，由於路幅狹窄，吊車上山也得費時2個鐘頭，遂請莊男帶同家人到所休憩。

    「我車上有100萬元」害怕錢財露白引貪念，莊男貼耳和胡員說起悄悄話，得知車上還留有百萬元，二話不說立刻載同莊男趕回現場，直至完成拖吊才放寬心。閒談中獲悉胡員相當熱心公益，山區資源貧乏，莊男主動提及要捐款給弱勢家庭，經胡員引薦，將愛心送往霧鹿國小，讓每位學童都能獲得教育資源。

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