為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    戰術緊急傷患救護指導員培訓 吳怡農：面臨災難一起當「後盾」

    壯闊台灣聯盟理事長吳怡農指出，平時就著手共通的訓練，未來面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，並提供每位公民盡到的力量。（記者陸運鋒翻攝）

    壯闊台灣聯盟理事長吳怡農指出，平時就著手共通的訓練，未來面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，並提供每位公民盡到的力量。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/05/11 19:56

    〔記者陸運鋒／台北報導〕壯闊台灣聯盟日前與消防署、美國精神（SPIRIT OF AMERICA）簽訂合作備忘錄，今天（11日）起在台北市消防局緊急救護學院舉辦2梯次戰術緊急傷患救護（TECC）課程訓練。壯闊台灣聯盟理事長吳怡農說，平時就著手共通的訓練，未來面臨大型災難時，才能發揮互信、互助，提供每位公民盡到的力量。

    吳怡農說，過去這麼多的警消學長擔任後盾，現在更要帶著民眾一起學習，一起做好準備照顧自己以及我們的家人，公部門跟民間單位必須合作，從平時就開始著手訓練，這樣在面臨大型災難的時候，才能發揮互信、互助，並提供我們每一位公民能盡到的力量。

    吳怡農指出，由軍、警、消帶著民眾，透過一次又一次的學習與演練，準備好面臨災害的能力，提升我們的韌性，這是非常重要的，而壯闊台灣聯盟透過《後盾計畫》希望帶給國人的最重要觀念，若災難來臨時，大家必須「肩並肩一起努力」。

    消防署長蕭煥章說，台灣除了天災，面對恐怖攻擊或大規模槍擊事件等，如何在危機尚未解除，又有大量傷病患需要救援時，決定救援優先順序、快速執行關鍵急救處置以及透過團隊合作拯救最多的人命，同時也感謝美國精神和壯闊灣的支持，順利在今年進行相關師資培訓。

    消防署指出，這次訓練目標為強化救護人員在高風險的情境下，執行創傷救護的能力，當中包含照護3階段（直接威脅/熱區、間接威脅/暖區、疏散撤離/冷區）的應變及處置能力，以避免傷亡。

    消防署說，這次訓練預計培育35名TECC訓練師資，其中包含10位急診或外科醫師，作為我國發展本土TECC訓練的種子，進一步可協助社區及民防團體等推廣相關技能，將傷亡及損害程度降到最低。

    戰術緊急傷患救護課程。（記者陸運鋒翻攝）

    戰術緊急傷患救護課程。（記者陸運鋒翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世界警消運動會消防署採書面審查選拔選手 立委籲檢討作業流程
    2023/05/09 12:35

    世界警消運動會消防署採書面審查選拔選手 立委籲檢討作業流程
    壯闊台灣聯盟簽三方合作備忘錄 吳怡農：防災準備須從平時開始
    2022/11/11 21:16

    壯闊台灣聯盟簽三方合作備忘錄 吳怡農：防災準備須從平時開始

    打破高價迷思 新店華城別墅3字頭
    吳怡農推「後盾計畫」訓練救災 賴清德：團結成為彼此後盾
    2022/09/22 22:52

    吳怡農推「後盾計畫」訓練救災 賴清德：團結成為彼此後盾
    落實社區防禦提升民眾自救力 壯闊台灣推緊急應變課程
    2022/08/10 11:52

    落實社區防禦提升民眾自救力 壯闊台灣推緊急應變課程

    頸部以上靠醫美、腰部以下靠塑崩
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播