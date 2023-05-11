内鬼挪用公款至少3000萬 品保協會：主動訴請檢調調查

品保協會理事長張永成指出，他自去年接任理事長後發現財務有疑點、漏洞，因此主動訴請檢調調查，他也強調目前財務狀況一切正常。（記者丁奕攝）

2023/05/11 18:30

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涉挪用旅行業品保協會3千萬公款 前秘書長陳怡全及前會計交保

〔記者丁奕／台北報導〕中華民國旅行業品質保障協會前秘書長陳怡全及前會計李女2人涉嫌侵占公款達3000萬，台北地檢署約談兩位後，已諭令陳男50萬元交保、李女20萬元交保。品保協會理事長張永成指出，他自去年接任理事長後發現財務有疑點、漏洞，因此主動訴請檢調調查，他也強調目前財務狀況一切正常。

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張永成表示，陳怡全任職期間為1992年至2019年，李女任職期間為1990年至2019年，任職於品保協會將近30年。品保協會為了避免再次發生類似事情，已建立財會分家的内稽、内控制度，且上個月交通部觀光局也委託會計師來查核帳務，一切都沒有問題，對消費者權益絕對無任何影響，要外界可以放心。

張永成指出，他接任理事長時，可以看出很多帳務有兜不攏的事情，而兩位對於帳務也解釋不清，因此主動訴請檢調介入調查。

目前侵占公款金額達3000萬，但實際上可能還更高，張永成表示，這兩位涉案人任職期間皆近30年，但因2019年品保協會搬家，因此2006年以前的帳冊已全部銷毀，因此目前只查出最近13年的問題，更早的帳務是否有問題則尚在調查中。

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