西拉雅族人爭當原住民 釋憲贏了、官司卻輸了！

西拉雅正名運動發起人萬正雄（前）等人聲請釋憲獲勝，但官司敗訴。 （資料照）

2023/05/11 17:53

〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕部分南島語系西拉雅族人不滿未在限定期間內登記為平地原住民，以至於自己與後代喪失原住民身分，聲請釋憲，憲法法庭2022年雖然判「原住民身分法」未包含南島語系違憲，但諭知3年後才失效，也就是屆時若仍未修法，現行規定即失效，導致萬淑娟等119人到台北高等行政法院提告，要求原住民族委員會認定他們為平地原住民時，因3年時間還沒到，11日被合議庭判決敗訴。

北高行指出，憲法判決雖然揭示憲法增修條文保障的原住民族應包括南島語系民族，但現行的原住民身分法第2條關於原住民的定義性規定，仍僅指山地原住民及平地原住民，不包含南島語系，使其身分未受國家法律保障，屬違憲狀態。

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憲法法庭命相關機關應於判決宣示日（2022年10月28日）起3年內，修正原住民身分法或另定特別法，把南島語系民族納入規範，供其憑以申請戶籍登記為原住民，取得原住民身分。3年後若仍未修法，現行規定即失效，南島語系民族人可向原民會申請核定其民族別，並依法取得原住民身分。

北高行表示，相關機關至今尚未修正原住民身分法第2條或制定相關法令，且距離憲法判決出爐也未滿3年，使得萬淑娟等119人尚無從依照現行法律，向原民會申請作成認定為平地原住民的處分，

綜上，北高行認為在修法前，仍無法直接讓萬淑娟等119人逕自取得並登記為原住民身分，11日駁回其訴，可上訴。

北高行強調，告訴人十餘年來的努力，迄今已因憲法判決而初見曙光，故縱然判決敗訴，其為平埔族正名運動的努力亦不會因此而被抹滅。本案合議庭成員為審判長法官林秀圓、陪席法官林麗真、受命法官羅月君。

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