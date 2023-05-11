為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    西拉雅族人爭當原住民 釋憲贏了、官司卻輸了！

    西拉雅正名運動發起人萬正雄（前）等人聲請釋憲獲勝，但官司敗訴。 （資料照）

    西拉雅正名運動發起人萬正雄（前）等人聲請釋憲獲勝，但官司敗訴。 （資料照）

    2023/05/11 17:53

    〔記者吳政峰、溫于德／台北報導〕部分南島語系西拉雅族人不滿未在限定期間內登記為平地原住民，以至於自己與後代喪失原住民身分，聲請釋憲，憲法法庭2022年雖然判「原住民身分法」未包含南島語系違憲，但諭知3年後才失效，也就是屆時若仍未修法，現行規定即失效，導致萬淑娟等119人到台北高等行政法院提告，要求原住民族委員會認定他們為平地原住民時，因3年時間還沒到，11日被合議庭判決敗訴。

    北高行指出，憲法判決雖然揭示憲法增修條文保障的原住民族應包括南島語系民族，但現行的原住民身分法第2條關於原住民的定義性規定，仍僅指山地原住民及平地原住民，不包含南島語系，使其身分未受國家法律保障，屬違憲狀態。

    憲法法庭命相關機關應於判決宣示日（2022年10月28日）起3年內，修正原住民身分法或另定特別法，把南島語系民族納入規範，供其憑以申請戶籍登記為原住民，取得原住民身分。3年後若仍未修法，現行規定即失效，南島語系民族人可向原民會申請核定其民族別，並依法取得原住民身分。

    北高行表示，相關機關至今尚未修正原住民身分法第2條或制定相關法令，且距離憲法判決出爐也未滿3年，使得萬淑娟等119人尚無從依照現行法律，向原民會申請作成認定為平地原住民的處分，

    綜上，北高行認為在修法前，仍無法直接讓萬淑娟等119人逕自取得並登記為原住民身分，11日駁回其訴，可上訴。

    北高行強調，告訴人十餘年來的努力，迄今已因憲法判決而初見曙光，故縱然判決敗訴，其為平埔族正名運動的努力亦不會因此而被抹滅。本案合議庭成員為審判長法官林秀圓、陪席法官林麗真、受命法官羅月君。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    平埔族選原民立委需修憲 享權益要修法／憲法法庭要求3年內修法或立法 原民會：多聽取各界意見
    2023/01/30 05:30

    平埔族選原民立委需修憲 享權益要修法／憲法法庭要求3年內修法或立法 原民會：多聽取各界…
    西拉雅族爭取正名成功 辦收穫節歡慶
    2022/12/03 14:54

    西拉雅族爭取正名成功 辦收穫節歡慶

    永慶房屋新廣告宣示不炒房決心
    西拉雅族正名成功／原民將增第3種身分 擬戶籍資料註記
    2022/11/15 05:30

    西拉雅族正名成功／原民將增第3種身分 擬戶籍資料註記
    西拉雅族正名成功 原民會：將會增加第3種身分原住民
    2022/11/14 13:01

    西拉雅族正名成功 原民會：將會增加第3種身分原住民

    三重亮點區在哪 這重磅建設最大焦點
    修法保障98萬平埔族語言文化與認同大工程 將徵詢族人意見
    2022/11/05 17:18

    修法保障98萬平埔族語言文化與認同大工程 將徵詢族人意見
    自由開講》以戶籍地作為原住民優惠條件差異探討
    2022/11/04 15:23

    自由開講》以戶籍地作為原住民優惠條件差異探討
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播