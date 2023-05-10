女當街被搭訕男打的滿臉血 警逮行兇17歲少年

基隆市25歲女子前晚遇1名搭訕男子，男子（右）一直抓著女子雙手，時而將手架在女子脖子，時而對她襲胸，還將她拖進巷內，打到左臉滿臉是血，警方查出歹徒竟是17歲少年。（記者林嘉東翻攝臉書黑色豪門企業）

2023/05/10 16:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕25歲女子前天生日上街買蛋糕時，遇到1名男子上前搭訕，對方不但對她毛手毛腳，還將手架在她脖子襲胸，更將她拉進巷內，打到左眼窩骨折。警方漏夜追查，發現打人的竟是17歲少年，已將他帶回釐清犯案動機。

警方調查，涉案少年原本是高中體育班學生，身高180多公分，身材魁梧壯碩，但因近來精神狀況出問題，目前輟學中。

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這起女子慘遭搭訕男子毆傷的案件，發生在8日晚上7點半左右，1名女子出門買蛋糕準備帶回家慶生，行經安一路146號一家炸雞店前遇到男子上前搭訕，女子加速離去想擺脫騷擾；未料，對方不僅對他毛手毛腳，還把她拉到巷子裡上下其手，揮拳襲擊被害女子左眼，女子奮力掙脫後，向附近住戶和里長求救。

被害人父親不捨地說，女兒前天生日，晚上7點多到附近買蛋糕準備慶生，他後來接到女兒的求救電話，女兒在電話彼端哭喊：「爸爸，快來救我！」他趕到現場時，女兒的左眼出血，血流滿臉，眼睛下方和鼻梁也瘀傷，送醫後電腦斷層掃描，左眼眼窩骨折且眼球下滑，左眼視力模糊，醫師表示需開刀治療，他很傷心又氣憤，「只不過到住家附近買蛋糕，怎麼會被攻擊到要住院開刀？」

案發後，警方過濾路口監視器，與炸雞店提供的錄影畫面，循線查出打傷女子的是名少年。女子昨晚10點在父親陪同下向警方報案。警方今天向法院聲請同行書，並前往少年家中逮人，少年在父親的陪同下到案。

少年父親說，少年體育班讀得好好的，最近不知道為什麼卡到陰，精神狀況不穩，不知道為什麼會突然對陌生女子施暴。

基隆市警四分局偵查隊抓到打傷女子的少年後，查扣他犯案時身上穿的T恤、短褲等證據。（記者林嘉東翻攝）

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