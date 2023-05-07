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    特斯拉車禍駕駛夜店狂歡 設計總監酒駕與好友雙亡搶救畫面曝

    自撞現場令人怵目驚心。（擷自記者爆料網）（記者許國楨攝）

    自撞現場令人怵目驚心。（擷自記者爆料網）（記者許國楨攝）

    2023/05/07 13:49

    〔記者許國楨／台中報導〕台中台74線西屯段今天清晨發生2死重大車禍，除造成自撞水泥護欄的特斯拉當場對折斷成兩截，整輛車更因此「不成車形」成廢鐵，經查，分別25歲、24歲楊男與洪姓好友先在南屯區某夜店狂歡，之後由擔任設計總監的楊男駕駛父親名下特斯拉酒後上路，卻因高速自撞與好友雙亡。

    該起死亡車禍發生時，因兩人均被拋出車外掉落路面，救護人員趕往時發現兩人均已無呼吸心跳，而搶救的畫面目前也曝光，只見兩人被陸續抬上救護車時，救護人員仍不斷施以急救，但經緊急送醫搶救後仍因傷重宣告不治。

    據了解，經抽血換算酒精濃度，洪男酒測值0.32毫克，楊男酒測值則是高達0.61毫克，由於車子登記在楊男父親名下，初步研判應係楊男開車，隨後經根據死者身上的安全帶勒痕研判，初步已確認楊男就是駕駛，洪男則坐在副駕駛座，楊男父親接獲噩耗相當驚愕，心情明顯受到衝擊仍難以接受，對於警方問題尚無法回覆。

    經查，楊男年紀雖輕，已是台中市某設計公司總監，該公司主打豪宅及高檔私人會館、招待所等設計，今天凌晨與洪姓好友到南屯區的夜店狂歡後，卻酒後開車上路駕駛特斯拉搭載洪男，因自撞雙雙遇死劫，而警方已報請檢察官相驗，將進一步釐清死因。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    特斯拉撞到座椅都裸露。（擷自記者爆料網）

    特斯拉撞到座椅都裸露。（擷自記者爆料網）

    救護人員到場展開搶救。（擷自記者爆料網）

    救護人員到場展開搶救。（擷自記者爆料網）

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