執勤時車禍倒地無聊男見狀竟發文「在路邊睡覺」女警怒提告

楊姓女警車禍受傷倒地。（翻攝自臉書「重機車友 ? 各區路況、天氣回報中心」）

2023/05/06 11:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕台北市一名交通分隊楊姓正妹女警執勤時不慎出車禍，當場摔飛倒在柏油路上，畫面被網友拍下上傳至網路群組後，住在高雄的辛姓男子竟以「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」為題張貼楊女車禍照，楊女得知此事後提告，法官依公然侮辱公務員執行之職務罪，判拘役50日，得易科罰金。

判決指出，2021年5月1日，楊姓女警執勤時，在台北市長安東路一段52巷口疑被轉彎未禮讓直行車的汽車撞上，楊女被撞飛倒地後，身體出現多處擦傷，幸緊急送醫救治沒有大礙。

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楊女發生車禍的一幕被民眾拍下後上傳網路群組，住在高雄的辛姓男子看到後，竟以竟以「高雄警察太暖了，值勤期間在路邊睡覺」為題，在巴哈姆特網站上張貼楊女車禍照，並寫下「地板暖不暖？ 真他媽死好」，民眾上網發現後檢舉，楊女也向高市刑大報案。

雄檢偵查時，辛男坦承犯行，檢察官見他態度良好，還特地向法官求情，希望給辛男緩刑或從輕量刑的機會；高雄地院審理時，辛男突然改口否認犯行，還說自己哥哥的車子停在路邊被撞，他對警察處理的態度很不滿。

法官認為，辛男在網路張貼侮辱性文字及員警照片，充滿藐視法治與挑戰執法公權力的心態及行為，且對於自己作為毫無歉意或反省之意，犯後態度可謂惡劣，枉費檢察官提出緩刑及從輕量刑之美意，因此判他判拘役50日，得易科5萬元罰金，可上訴。

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