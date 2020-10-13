國道上尿急！ 駕駛解放慘被「蜜蜂教訓」 女警笑歪幫送醫

一名網友日前在國道上突然尿急，他眼看四下沒有警車，便馬上停靠在路旁「就地解放」，雖然沒被警察發現，但他卻被2隻蜜蜂「教訓」叮咬下體，痛得他當場跪地，連國道警察見狀也都笑到翻掉，最後還由女警邊笑邊開車送他去醫院。示意圖與本新聞無關。（資料照）

2020/10/14 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕開車難免遇到尿急的狀況，一名網友日前在國道上突然尿急，他眼看四下沒有警車，便馬上停靠在路旁「就地解放」，雖然沒被警察發現，但他卻被2隻蜜蜂「教訓」叮咬下體，痛得他當場跪地，連國道警察見狀也都笑到翻掉，最後還由女警邊笑邊開車送他去醫院。

一名男網友日前在「爆廢公社」 發文透露，開車行經國道一號雲林段時，突然有一股尿意，眼看避車道上沒有警車，他便馬上切換車道靠邊臨停，下車後確認左右沒有來車後就開始解放，「我方向燈打了，確定沒來車，馬上切入，趕緊下車掏出來，發射！」

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原PO說，正當他覺得「世界真美好」時，突然感覺下體一陣劇痛，低頭一看竟有2隻蜜蜂往自己的下體狠狠叮咬，讓他痛到當場跪地。原PO崩潰表示，此時剛好國道警察路過，看他模樣有異上前詢問，結果男女警都笑到不行，「我告知原由，女警一直笑，男警也邊笑邊叫女警開我車，送我去醫院急診。」

文章曝光後笑翻一堆網友，紛紛留言「拍謝，我也一直笑」、「警察笑完換醫生護士笑 我看到文也笑」、「所以那兩隻蜜蜂就見死不救嗎」、「變成大GG了」、「這兩隻是行動駐警，被咬形同罰單」、「止痛就好，不要消腫」、「免費的蜂針療法」。

對於網友關心有無罰單以及女警照？原PO無奈地說，「沒有耶！資料留完就走了，走出去還兩個邊對話邊笑」、「我痛到還有時間拍喔！」。

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