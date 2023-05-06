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    頭份恆誼化工硫化氫外洩 6員工送醫1人昏迷

    消防人員並於現場進行偵測，測得硫化氫最高濃度達10ppm，除立即請廠方關閉管線，並架設砲塔灑水稀釋氣體，順利將氣體外洩狀況控制。（消防局提供）

    消防人員並於現場進行偵測，測得硫化氫最高濃度達10ppm，除立即請廠方關閉管線，並架設砲塔灑水稀釋氣體，順利將氣體外洩狀況控制。（消防局提供）

    2023/05/06 09:33

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚（5日）發生硫化氫外洩事件，造成1名員工昏迷，送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院。另有5名員工預防性送醫，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家。

    苗栗縣政府消防局於昨晚近10點許，接獲通報指恆誼化工廠發生硫化氫外洩，派遣頭份、竹南分隊人車前往現場救援。警消人員到場後，現場有6名員工，其中1人昏迷，由消防人員一併送醫。

    消防人員並於現場進行偵測，測得硫化氫最高濃度達10ppm，除立即請廠方關閉管線，並架設砲塔灑水稀釋氣體，順利將氣體外洩狀況控制。

    此外，苗栗縣政府環保局接獲消防局通報，也立即派人員前往，場內檢測值僅剩3ppm，管線閥門也已關閉，未對周邊環境造成影響，認定應較屬於工安事件，將由勞動部勞動檢查所、縣府勞工暨青年發展處後續調查。

    環保局表示，硫化氫（H2S）為一種易燃無色的氣體，帶有特殊的臭雞蛋氣味，主要用於硫磺和硫酸的生產。

    環保局指出，人體暴露於低濃度的硫化氫會刺激眼睛、鼻子或喉嚨；暴露到非常高濃度的硫化氫有呼吸窘迫或呼吸停滯的現象。依據台灣勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準規定，任何時間均不得超過之最高容許濃度為10 ppm，14 mg/m3。

    苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚發生硫化氫外洩事件，造成1名員工昏迷，送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院。另有5名員工預防性送醫，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家。（消防局提供）

    苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚發生硫化氫外洩事件，造成1名員工昏迷，送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院。另有5名員工預防性送醫，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家。（消防局提供）

    苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚發生硫化氫外洩事件，造成1名員工昏迷，送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院。另有5名員工預防性送醫，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家。（消防局提供）

    苗栗縣頭份市恆誼化工昨晚發生硫化氫外洩事件，造成1名員工昏迷，送醫後意識逐漸恢復，轉送台中中國醫藥大學附設醫院。另有5名員工預防性送醫，經醫院檢查確認未受傷，均已出院返家。（消防局提供）

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