扁女婿趙建銘上月假釋 父親趙玉柱今晚也假釋出獄

趙玉柱獲釋，由兒子開車接送、離開。（記者吳俊鋒攝）

2023/05/05 19:27

〔記者吳俊鋒、吳政峰／台南報導〕前總統陳水扁親家趙玉柱涉台開內線交易案，被判刑4年，去年3月轉至台南明德外役監服刑，今天假釋獲准，晚間出獄。

明德外役監接獲假釋令後立即展開相關作業流程，趙玉柱在今晚6點40分出獄，由趙玉柱二兒子趙建勳開車來接送。

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趙建勳說，自己也是在看診的時候，由新聞報導得知父親假釋獲准，家人商量後，由他開車來接送。

趙建勳指出，家人獲釋他相當開心，家裡已有準備豬腳麵線，讓父親過運；趙玉柱出獄後，也說很高興，感謝社會各界的關心。

趙玉柱因證券交易法等二案，分別經判刑確定，經法院裁定合併定應執行刑有期徒刑4年3月，入監執行迄今（含已執行完畢刑期7月、累進處遇縮刑等）逾2年5月，因達有期徒刑執行逾二分之一，由明德外役監依照刑法第77條第1項規定，送交外部專家學者（具心理、教育、法律、犯罪、監獄學、觀護、社會工作等專門學識人士）組成的假釋審查會，依據趙玉柱在監整體表現、繳清犯罪所得等情事，詳加審核綜合考量後，認定符合刑法第77條第1項假釋要件規定，依法報請許可假釋。

趙建銘在上個21日已早一步獲假釋，高等法院也裁定假釋中付保護管束；不到2週，趙玉柱也在今天獲矯正署核准假釋，經高檢署聲請，高等法院認定檢方聲請法有據，晚間裁准趙玉柱假釋，趙玉柱已於今日晚間6點40分離開明德外役監。。

檢調調查，趙建銘於2005年間受邀與前台開董事長蘇德建、前寬頻房訊總經理游世一等人在三井日本料理飲宴，席間蘇透露台開利多資料，趙和父親趙玉柱商量後，與游聯手買進台開股票，趁股價上漲後賣出賺取差價利潤。

台北地檢署2006年依違反證券交易法起訴趙建銘等人，全案因犯罪所得如何計算等問題，歷經多次更審，高院更五審判趙建銘3年8月，經最高法院駁回確定，加上趙因偽證罪被判刑3月，應執行3年10月刑期。其他被告趙父趙玉柱被判4年，蘇德建判3年8月徒刑，游世一判4年4月徒刑定讞。

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