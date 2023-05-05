澳洲學生中毒案 「女性友人」稱是蕭雷誤食

澳洲男子蕭雷中毒案，涉案女子表示是蕭雷誤飲，但案發後她一直不敢說，才導致誤會愈滾愈大。（資料照，記者姚介修攝）

2023/05/05 18:44

〔記者劉慶侯／台北報導〕來台在淡江大學當交換生的澳洲男子艾力克斯蕭雷（Alex Shorey）誤食老鼠藥案，台北市刑警大隊毒緝中心約談和蕭雷「過從甚密」的一名45歲女性友人，對方供說是自己企圖輕生，結果被蕭雷「誤飲」。警方並在對方住處搜獲一瓶使用完的液態老鼠藥瓶。

這名女子表示，她在國外時結婚的丈夫年初過世，她因心情不佳，所以在中和購買「液態老鼠藥」企圖輕生。沒想到將果汁加入摻混時，蕭雷剛好到她家才不小心「誤飲」。她否認下毒說法。檢方下令將對方限制出海。

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警方表示，艾力克斯蕭雷是去年12月從澳洲來台就讀淡江大學，在台期間，他在北市一家補習班兼差教課，並透過朋友認識45歲的女子，平時上課前都會去女子家中「備課」，但兩人又並非「正常的男友朋友關係」。

警方調查，這名女子在台並沒有婚史，疑似是在海外時與外籍人士結婚，在台灣並沒有登記。

警方表示，蕭雷是日前傳出誤食老鼠藥，結果家屬來台後又表示兒子是疑似吃夜市食物中毒，結果引會台灣社會各界譁然。蕭雷家屬利用募款獲得逾400萬元善款，最後將蕭雷送返澳洲就醫。

北市刑警大隊是受台北地檢署毒物中心指示，傳訊與蕭雷相熟的女性友人調查。警方同時在對方位在北市的家中搜索，意外搜出一瓶已使用完的老鼠藥瓶，對方才坦承原本要輕生，但最後被蕭雷誤飲「加料果汁」。

據警方表示，這名女子供稱，當天蕭雷前往她家中「備課」時，看到桌上有一杯果汁，以為是特意留給他喝的，才發生「誤飲」情事，待女子發現時，蕭雷已經喝了大半杯。

女子供說，案發時他不敢說，但有前往台北醫學大學附設醫院照顧對方，直到蕭雷父母趕到台灣，她將蕭雷父母接回家休息，並相互換班在醫院照顧蕭雷。

她說，蕭雷母親在她家時曾有發現老鼠藥瓶，並拿給蕭雷當醫生的父親查看，但她因為太害怕，一直不敢說，才造成「誤會愈來愈大」。

警訊中，女子否認有意毒害蕭雷，警方下午送往台北地檢署由檢察官進行複訊，檢方並飭令限制出海。

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