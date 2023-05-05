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    隱情曝光！澳生滅鼠藥中毒始於爭吵 台籍女友人辯「原是我要喝的...」

    澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食滅鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲。（資料照）

    澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里，疑誤食滅鼠藥中毒，經台北醫學大學附醫急救，診斷為第二代抗凝血劑類滅鼠藥中毒，也就是吃到「超級老鼠藥」而中毒，家屬募得回澳洲醫療專機費用，前天已將蕭里送回澳洲。（資料照）

    2023/05/05 18:06

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里老鼠藥中毒案，今首度證實搜索、約談其台籍女友人，查扣相關證物後，諭令她限制出境及出海。據了解，40多歲的女方與偵訊時一度透露，她與蕭里吵架後，氣得泡老鼠藥水準備給自己喝，結果卻被蕭里拿去喝。檢警對於她的說詞未完全採信，仍須調查真偽，這也是她沒被具保或聲押的主因。

    北檢今天首度證實，本月3日曾搜索蕭里的台籍女友人住處，查扣相關證物，四日再以「被告身分」訊問該女，訊後諭令她限制出境及出海。

    據了解，檢警所查扣的相關證物中，包括在該女住處，查獲被蕭里喝下肚的老鼠藥。

    針對女方偵訊辯稱，老鼠藥是她泡給自己喝，沒想到卻被男方喝掉等說詞，檢警雖質疑其辯詞的真實性，不過考量其所述情節，並非毫無可能發生，由於仍有疑點待查，訊問後，暫將她限制出境及出海後請回。

    由於男方已搭乘醫療專機返回澳洲，為釐清女方的說詞真偽，檢警不排除等男方的病情好轉以後，透過遠距訊問等方式，比對雙方的說詞，以釐清老鼠藥水究竟是男方誤飲、自願喝下，或是遭女方下藥。

    關於女方庭訊辯詞內容，北檢今天傍晚表示，「案件仍偵辦中，偵查不公開，不便說明」。

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