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    5/5 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新北

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2023/05/05 22:28

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月5日）開獎的第112000107期今彩539頭獎開出1注，由新北市新莊區建安街13號1樓「台幣發投注站」開出，可得800萬元；第112000048期大樂透、第112000107期雙贏彩均摃龜。

    第112000048期大樂透中獎號碼「10、13、16、19、21、48，特別號：30」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共55注中獎，每注可得5萬1978元；肆獎共114注中獎，每注可得1萬6121元；伍獎共2651注中獎，每注可得2000元；陸獎共3628注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬6028注中獎，每注可得400元；普獎共4萬7490中獎，每注可得400元。

    第112000048期49樂合彩中獎號碼為「10、13、16、19、21、48」，四合共7注中獎，可得20萬元；三合共109注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3213注中獎，每注可得1250元。

    第112000107期雙贏彩中獎號碼為「07、08、09、10、12、13、14、15、17、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共1注中獎，每注可得10萬元；參獎共82注中獎，每注可得500元；肆獎共1176注中獎，每注可得100元。

    第112000107期今彩539中獎號碼為「01、07、24、30、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共144注中獎，每注可得2萬元；參獎共6011注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2555注中獎，每注可得50元。

    第112000107期39樂合彩中獎號碼為「01、07、24、30、32」，四合共2注中獎，可得21萬2500元；三合共127注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7366注中獎，每注可得1125元。

    第112000107期3星彩中獎號碼為「015」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000107期4星彩中獎號碼為「8420」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

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