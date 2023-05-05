大法官新創再審事由 軍審、普通法院定罪歧異可聲請

憲法法庭書記廳廳長許辰舟與司法院發言人張永宏說明112年憲判字第6號判決。（記者吳政峰攝）

2023/05/05 17:29

〔記者吳政峰／台北報導〕1名王姓前軍人1997年在職時，被控與陳姓男子共同飛車搶奪，軍事法庭判王男5年刑確定，普通法院則判陳男無罪。王男質疑「軍事審判法」違反平等權，聲請釋憲，憲法法庭5日做成112年憲判字第6號判決，宣告合憲，但例外創設再審事由，讓王男可提起再審。

憲法法庭在法定再審事由以外，透過判決的方式新創獨立再審事由，即在同一事實下，共同正犯如果分受軍審有罪、普通法院無罪，因事實認定兩歧，基於無罪推定、罪證有疑利歸被告，有罪確定的軍人可聲請並開啟再審，不受刑事訴訟法拘束，才能避免冤抑，有效保障軍人訴訟權，以符合憲法正當法律程序原則公平審判的要求。

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至於「軍事審判法」第181條第5項規定「當事人不服高等軍事法院宣告有期徒刑之上訴判決者，得以判決『違背法令』為理由，向高等法院提起上訴」，不包含「事實認定錯誤」情形，憲法法庭認為，審級救濟制度的規劃設計，屬於立法形成範圍，應予尊重，判決合憲。

王男1996年入伍，軍階為一兵，1997年5月18日休假期間當晚9時20分許，被控騎機車載著陳姓友人（非軍人），在高雄縣鳳山市瑞竹路上飛車搶奪1名女騎士，得手後加速逃逸，被害人則騎車在後追趕並記下車牌，旋即報警，警方當晚10時40分許循線查獲王男，並移送南部地區海岸巡防司令部偵辦。

王男因具軍人身分，移送軍事法庭審理，國防部高等軍事法院高雄分院依犯共同搶奪財物罪，處有期徒刑5年。王男提起上訴，依軍審法由普通法院高等法院高雄分院承審，但因軍審法規定只有判決「違背法令」才能受理，不包含「事實認定錯誤」，2001年駁回其訴。

同案陳姓被告則由普通法院審理，高等法院高雄分院以車牌可能記錯為由，判無罪，2004年獲最高法院維持確定。

王男不滿自己有罪、陳男無罪，質疑軍審法違反平等權，未保障人民訴訟權，聲請釋憲，5日獲得憲法法庭諭知，可於判決送達30日內，向高等法院高雄分院聲請再審。

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