為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大法官將出缺4人 從刑庭法官、律師、檢方、學者領域找人

    大法官林俊益將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官林俊益將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    2023/03/23 14:45

    〔記者吳政峰／台北報導〕前總統馬英九提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠等4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職，總統府已成立「112年司法院大法官提名審薦小組」請各界推薦適合的接任人選，接受推薦的期限至3月29日止。法界人士分析，依照慣例，前後手的專精領域與身分均有一致性，故本次可能從刑事庭法官、律師、檢察界、學界四個領域找人。

    林俊益為實務界出身，曾任司法院刑事廳廳長、士林地院院長，8年前獲拔擢出任大法官，今年任滿，法界認為，該缺應由刑事庭法官接任。目前浮上檯面的是與林俊益資歷相仿、曾當過刑事廳長、士院院長的最高法院審判長蔡彩貞；此外，很年輕就升上最高法院法官的書記官長林恆吉，因審判品質與溝通能力均佳，也獲得最高法院推薦。

    黃虹霞近來在憲法法庭的多次發言均從社會民情角度出發，觀念較接地氣，獲得不少好評，而因其原為律師，接任者亦可能具有在野法曹身分，目前浮上檯面的是行政院發言人羅秉成。法界人士分析，羅長期擔任政府化妝師，政治性格高，較不符合大法官的「客觀中立」形象，且院檢對羅的風格評價不一，府方應會審慎考量政治與司法觀感，降低引發動盪的風險。

    吳陳鐶為檢察官出身，曾當過法務部政務次長、最高檢主任，是現任大法官中唯一的檢方代表，也是現今自由派為主流的大法官中少數的保守派，制衡釋憲腳步不要「衝太快」，該缺將由誰接任，法界判斷，曾任最高檢主任、現任監察院秘書長的朱富美因實務經驗豐富，又是美國印地安那大學法學碩士、台大法學博士，近年仍持續從事學術研究，善於溝通，學、經歷俱佳，機率較高。

    蔡明誠在擔任大法官之前的職位為台大法學院院長，專長為民法、智慧財產等領域，擔任大法官時審判穩健，較無引人非議之處，本次退職後，遺缺也擬從學界者人。法界人士認為，依照過去慣例，學界接任者的專精領域範圍較廣，但也不能逸脫太遠，以免憲法法庭組成「偏聽」，目前有人討論的是前台大法學院院長陳聰富，其研究領域為民法與醫療法，與蔡較為接近。

    審薦小組接受各方推薦與自薦人選報名至3月29日截止，接著將從中挑選適格人選轉呈總統蔡英文參考，總統將於立法院本會期結束前，提名4人送交立法院咨請同意後任命，接任者預定10月1日上任，屆時15位大法官將均為總統蔡英文任命，須負起釋憲成敗的完全責任。

    大法官蔡明誠將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官蔡明誠將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官吳陳鐶將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官吳陳鐶將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官黃虹霞將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    大法官黃虹霞將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    謝長廷返國駐日代表換人？ 吳釗燮：沒有這討論
    2023/03/23 12:05

    謝長廷返國駐日代表換人？ 吳釗燮：沒有這討論
    大法官宣告 追討黨職併公職溢領款 合憲
    2023/03/18 05:30

    大法官宣告 追討黨職併公職溢領款 合憲

    跟著北士科超前部署 二大增值關鍵
    民團籲蔡總統禮讓大法官提名權 建立歷史定位
    2023/03/09 10:49

    民團籲蔡總統禮讓大法官提名權 建立歷史定位
    總統提名大法官議題民進黨搬出「馬維拉」 馬辦有話說
    2023/03/08 23:31

    總統提名大法官議題民進黨搬出「馬維拉」 馬辦有話說

    醫界爆紅「這樣做」讓代謝速度像火箭！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播