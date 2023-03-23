大法官將出缺4人 從刑庭法官、律師、檢方、學者領域找人

大法官林俊益將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

2023/03/23 14:45

〔記者吳政峰／台北報導〕前總統馬英九提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠等4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職，總統府已成立「112年司法院大法官提名審薦小組」請各界推薦適合的接任人選，接受推薦的期限至3月29日止。法界人士分析，依照慣例，前後手的專精領域與身分均有一致性，故本次可能從刑事庭法官、律師、檢察界、學界四個領域找人。

林俊益為實務界出身，曾任司法院刑事廳廳長、士林地院院長，8年前獲拔擢出任大法官，今年任滿，法界認為，該缺應由刑事庭法官接任。目前浮上檯面的是與林俊益資歷相仿、曾當過刑事廳長、士院院長的最高法院審判長蔡彩貞；此外，很年輕就升上最高法院法官的書記官長林恆吉，因審判品質與溝通能力均佳，也獲得最高法院推薦。

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黃虹霞近來在憲法法庭的多次發言均從社會民情角度出發，觀念較接地氣，獲得不少好評，而因其原為律師，接任者亦可能具有在野法曹身分，目前浮上檯面的是行政院發言人羅秉成。法界人士分析，羅長期擔任政府化妝師，政治性格高，較不符合大法官的「客觀中立」形象，且院檢對羅的風格評價不一，府方應會審慎考量政治與司法觀感，降低引發動盪的風險。

吳陳鐶為檢察官出身，曾當過法務部政務次長、最高檢主任，是現任大法官中唯一的檢方代表，也是現今自由派為主流的大法官中少數的保守派，制衡釋憲腳步不要「衝太快」，該缺將由誰接任，法界判斷，曾任最高檢主任、現任監察院秘書長的朱富美因實務經驗豐富，又是美國印地安那大學法學碩士、台大法學博士，近年仍持續從事學術研究，善於溝通，學、經歷俱佳，機率較高。

蔡明誠在擔任大法官之前的職位為台大法學院院長，專長為民法、智慧財產等領域，擔任大法官時審判穩健，較無引人非議之處，本次退職後，遺缺也擬從學界者人。法界人士認為，依照過去慣例，學界接任者的專精領域範圍較廣，但也不能逸脫太遠，以免憲法法庭組成「偏聽」，目前有人討論的是前台大法學院院長陳聰富，其研究領域為民法與醫療法，與蔡較為接近。

審薦小組接受各方推薦與自薦人選報名至3月29日截止，接著將從中挑選適格人選轉呈總統蔡英文參考，總統將於立法院本會期結束前，提名4人送交立法院咨請同意後任命，接任者預定10月1日上任，屆時15位大法官將均為總統蔡英文任命，須負起釋憲成敗的完全責任。

大法官蔡明誠將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

大法官吳陳鐶將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

大法官黃虹霞將於9月30日任滿。（記者吳政峰翻攝）

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