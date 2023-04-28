證交法屬「部分空白刑法」 憲法法庭判定合憲

憲法法庭認定證交法部分空白授權合憲。（記者吳政峰翻攝）

2023/04/28 15:29

〔記者吳政峰／台北報導〕中華開發金控前法務長南怡君、前策略企畫資深副理陳湘銘等人參與併購金鼎證券時，被控違反「證券交易法」的強制公開收購規定，2015年判決有罪確定。南怡君、陳湘銘2人質疑證交法與子法屬於「空白刑法」，違反法律明確性，聲請釋憲。憲法法庭28日對此做成112年憲判字第5號判決，宣示合憲。

司法院長兼憲法法庭審判長許宗力指出，證交法針對違反應公開收購規定者，科以刑罰制裁，並未牴觸刑罰與授權明確性原則；法令內容文義、立法目的並非難以理解，且可以讓大量收購股份者所預見；此外，母法授權的目的、內容與範圍亦屬明確，已足使人民預見行為有受處罰的可能；綜合評價後，憲法法庭認定相關規定合憲。

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憲法法庭雖然做出合憲解釋，但有數位大法官表達顯不贊同並出具不同意見書。

南、陳二人聲請釋憲主張，證交法中關於強制公開收購的規定，把構成刑事犯罪的「一定比例」等決定性構成要件，授權主管機關訂定行政命令補充，惟在授權目的、範圍及內容上，均欠缺具體明確性，屬於空白授權，違反罪刑法定主義、刑罰明確性及授權明確性原則。

兩人另認為，證交法授權子法「公開收購公開發行公司有價證券管理辦法」訂定強制公開收購的細則，要求「任何人單獨或與他人共同預定於50日內取得公開發行公司已發行股份總額百分之20以上股份者，應採公開收購方式為之」，其中「共同預定於50日內取得」所指的犯罪行為，對受規範者不具可預見性，違反罪刑法定與刑罰明確性。

兩人表示，相關規定未考量運用其他相同有效、可達成目的、侵害較小的行政裁罰，逕自以刑罰做為制裁手段，已逾越必要程度，牴觸比例原則及刑罰最後手段性，侵害人民的人身自由、工作權與契約自由。

綜上，兩人請求憲法法庭宣告相關規定違憲，檢察總長應提起非常上訴。

證交法主管機關金管會回應，大法官的長期見解為，刑事法規並未以授權方式補充，只要受規範者可預見其行為有受處罰的可能性就夠了，換言之，刑事法律授權行政機關發布命令、補充立法，為憲法所允許，只要母法、子法綜合觀察後，能夠確認受規範者可預見、無須達到確信會受罰，就符合法律明確性。

金管會主張，「共同預定取得」、「總額達一定比例」、「除符合一定條件」等文字經過總體觀察後，均無擴張解釋或不明確的問題，未違反罪刑法定；立法者制定相關規定並科以刑罰，為立法形成自由，本案對於資本市場的秩序及維護法制具有重要性，若大法官宣告違憲，將使我國的經濟刑法（證交法）規定捉襟見肘，嚴重侵害投資大眾對我國資本市場及規範的信賴。

法務部指出，現行特別刑法中多有「部分空白刑法」，例如：藥事法、傳染病防制法、農藥管理法、水污染防治法、空氣污染防制法等，本案證交法授權的目的、內容、範圍具體明確；金管會制定的子法也未逾越母法授權的範圍；母法本身已指出風險領域，足使受規範者預見其行為可能受罰；從事風險領域的人，本來就應該負擔一定程度的法規範注意義務。

法務部認為，聲請人的主張，只是在爭執個案判決的法律見解，不服法院認定，與相關規定是否符合法律明確性並沒關係，不涉違憲爭議。

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