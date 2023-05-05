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    拉法葉艦案沒收犯罪所得檢律激辯 更二審7/28宣判

    喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案高院更二審今進行言詞辯論庭。（資料照，本報合成）

    喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案高院更二審今進行言詞辯論庭。（資料照，本報合成）

    2023/05/05 14:50

    〔記者楊國文／台北報導〕喧騰一時的拉法葉艦軍購弊案，最高檢察署前特偵組聲請沒收已故的軍火商汪傳浦藏於海外的回扣、孳息等犯罪所得，共沒收本金4億8719萬美金確定，另將孳息3億4609萬多美元的部份撤銷發回，高院更二審今進行言詞辯論庭；高檢署主張，汪傳浦家人確實持有汪傳浦犯罪佣金產生的孳息等所得，均應追繳、沒收，但汪家律師反駁指檢方「說謊」，此案孳息計算方式有爭議，且拉案的判決並未述明與犯罪有關，不應以裁定為依據來沒收孳息。更二審訂7月28日宣佈裁定結果。

    高院更二審審理1年半以來，檢、辯庭訊數度就孳息計算方式等重點展開激烈攻防，汪家律師團一度表達意願欲和檢方協商，但協商沒有結果，今舉行言詞辯論庭，汪傳浦於2015年病逝英國倫敦，汪妻葉秀貞、兒子汪家興等人都因被通緝多年，均未出庭答辯，今仍全權委託律師團出庭。

    高檢署為今天庭訊做足準備，不僅做了完整的POWERPOINT簡報，還出動四人小組出庭論告，高檢署結辯指出，汪家人自承將帳戶海外銀行帳戶內的佣金犯罪所得持以進行理投資，包括股票、債券、貨幣等方面，屬於犯罪不法的所得，加上調查發現汪家確有佣金犯罪所得產生的孳息，都應追繳、沒收。

    汪家律師團表示，律師方面人手不足，無法像檢方動員人手製作POWERPOINT簡報，接著直指檢方「說謊」，沒收財產應有明確依據，應該以刑事判決為準，不得以最高法院的裁定為依據，質疑檢方做法如同擴大沒收範圍，甚至已經對汪家國內的財產開始執行，「這樣合理嗎？」

    2016年7月1日，刑法沒收新制正式上路，前特偵組立即提出聲請，追討沒收拉法葉艦案犯罪所得，向法院聲請單獨宣告沒收已故軍火商汪傳浦的妻子葉秀貞、4名子女及3家境外公司資產，本金與孳息共9.6億餘美元。

    台北地院裁定沒收汪傳浦家人9億14萬餘美元，但汪家於巴哈馬等9國銀行帳戶孳息5300萬餘美元，因司法沒有互助，予以駁回。北檢與葉秀貞等人均不服裁定，向高等法院提起抗告。

    高院裁定，此案犯罪所得包括本金及孳息共9億5332萬4920.60美元，約新台幣286億元，應予沒收，雙方均提起抗告。

    最高法院裁定，本金4億8719萬2808.72美元，其中3億1253萬9913.44美元沒收確定，剩餘本金1億7465萬2895.28美元、及4億8719萬2808.72美元孳息，發回高院更一審審理。

    高院更一審認定，孳息應從2017年計算，金額為3億4609萬5750.55美元，並認為沒收本金1億7465萬2895.28美元無誤，經2個金額相加，准許檢察官聲請沒收追徵本金加孳息5億2074萬8645.83美元，約新台幣145億多元。汪家不服，提起「再抗告」，最高法院前年7月裁定共沒收本金4億8719萬多美元確定，另將孳息3億4609萬多美元部份，發回高院更二審審理。更二審今舉行言詞辯論庭，訂7月28日上午10時宣佈裁定結果。

    此外，今年2月2日，承辦本案跨國追贓的台北地檢署發佈新聞指出，獲列支敦斯登同意匯回1103萬359元美金，約新台幣3億2986萬元，已滙入北檢專戶。

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