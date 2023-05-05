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    賈瞳瞳意外曝光約炮價3萬元 賣祖產男「斗內」406萬卻追不到她

    前JKF女郎賈曈曈。（圖翻攝自IG）

    前JKF女郎賈曈曈。（圖翻攝自IG）

    2023/05/05 12:22

    〔記者錢利忠／台北報導〕擁有34E魔鬼身材的前JFK女郎賈瞳瞳（本名賈瞳），先前才因相約3萬元外拍加性交易，收1.5萬訂金後卻「睡過頭」爽約挨告，意外曝光「行情」，針對2年前她被賣祖產「斗內」她406萬元的陳姓男子控告愛情詐騙一事，她氣得在IG點名陳男跟蹤，另被陳男控告妨害名譽；台北地檢署調查，賈瞳瞳確曾因拒絕追求，慘遭陳男施暴，今將她不起訴。

    賈瞳瞳被控愛情詐騙一案，起源於2021年間，家住高雄的陳姓男子向媒體爆料，指控時任直播主的賈瞳瞳，假意要跟他交往、結婚，再陸續以解除工作合約、還經紀人欠款、繳房租等各種名目向他要錢，他為了籌錢還賣掉祖產，前後共「斗內」（資助）406萬元給她。

    愛情詐騙事件爆發後，陳男一度控告賈瞳瞳詐欺；不過，新北地檢署調查期間，檢方考量雙方已於警詢時達成和解，且陳男多次傳喚未到，因此認定賈瞳瞳的罪證不足，予以不起訴。而在雙方達成和解之前，陳男為了洩憤，曾拿高爾夫球桿狠砸賈瞳瞳母親住處的門窗，後來陳男被依毀損等罪起訴，賈瞳瞳母親則於法院審理期間撤告，法院因此判決公訴不受理。

    原以為兩人之間的糾紛就此落幕，沒想到，去年10月6日，陳男發現賈瞳瞳在IG發文，提及兩人過去的恩怨，陳男不滿賈瞳瞳公開指控他跟蹤，以及賈瞳瞳稱私下沒拿過他半毛錢等說法，另對賈瞳瞳提告妨害名譽。賈瞳瞳則不否認陳男曾刷點數給她，幫助她直播，換算大約280萬至290萬元，她也曾與陳男見過3次面，不過她拒絕陳男的追求，陳男卻不接受。

    檢方調查，賈瞳瞳在IG上並未否認曾接受陳男「斗內」，而陳男過去也曾因跟騷賈瞳瞳，甚至砸壞賈瞳瞳母親住處的門窗而被提告，據此認定賈瞳瞳是根據自身經驗發文，不構成妨害名譽，因此不起訴。

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