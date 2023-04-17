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    首頁　>　社會

    扯爆！與女友共築愛巢要貸款 每月見兩次竟「查無此人」

    詹男出示與女友的對話，結果警方竟「查無此人」。（圖由警方提供）

    詹男出示與女友的對話，結果警方竟「查無此人」。（圖由警方提供）

    2023/04/17 15:42

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市詹姓男子透過臉書認識一名女網友交往，一年多來兩人每月至少碰面兩次，感情急速升溫對方提出共築愛巢要求，希望詹男支付購屋頭期款，詹男不疑急衝銀行就要辦理儲蓄保單貸款交付，行員察覺有異通報警方到場，進一步查詢其女友資料，結果竟查無此人，詹男當下恍如當頭棒喝，忍痛封鎖對方。

    台中市第二分局育才派出所上週五接獲轄內銀行通報，46歲詹男欲以儲蓄保單貸款46萬元，對於所貸款項用途卻交代不清，員警陳子暘、吳定霖到場了解，原來詹男先前透過臉書認識一名自稱姓謝的女網友，雙方認識交往1年多，每個月會見面約會1到2次，近期對方表示欲與詹男共組家庭，所以打算買房，要求詹男借貸籌措購屋頭期款。

    陳員一聽詢問詹男「要買哪裡的房子？建案名稱？總價多少？有沒有現地看過？」等基本問題，發現詹男一問三不知，除驚訝詹男全然未經查證就急著要拿錢給對方，進一步詢問對方全名及出生年月日等資料，以警用系統查詢後竟「查無此人」。

    詹男看著陳員出示的查詢結果一度不敢置信，在員警苦勸下才恍如當頭棒喝，相信自己「真心換絕情」遇上了愛情詐騙，忍痛封鎖該名女網友，並斷絕聯絡。

    第二分局長楊川呼籲，假交友真詐財案件層出不窮，與網友聊天時的甜言蜜語，都可能只是另有所圖的美麗謊言，尤其言談間如有涉及金錢更應格外提高警覺，謹慎查證，切勿貿然轉帳匯款，如有疑慮，可撥打165反詐騙專線，或至鄰近派出所請求警方協助，以免傷財又傷心。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詹男到銀行欲辦理儲蓄保單貸款支付頭期款。（圖由警方提供）

    詹男到銀行欲辦理儲蓄保單貸款支付頭期款。（圖由警方提供）

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