電腦工程師與少女嘿咻不舉 20萬元與家屬和解獲緩刑

李姓電腦工程師欲與少女嘿咻竟不舉，被少女父親發現後挨告。基隆地院依對未滿14歲之女子為性交未遂罪，判處10月徒刑，緩刑2年。（示意圖）

2023/04/29 18:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓電腦工程師在臉書結識少女小茹（化名），網交不到4個月，就急著把小茹帶回家上下其手；未料，「小弟弟」不舉，未能插入，小茹父親獲知後怒告。基隆地院審理時，李男坦承犯行，允諾賠償小茹父親20萬元，取得小茹父親原諒，才獲判緩刑。

判決指出，李姓電腦工程師前年3月透過社群軟體臉書，結識還在念國一的小茹後，不到4個月，就把小茹約回家。

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李男被控將小茹帶回家後，把小茹衣服脫光，以手撫摸小茹胸部、下體；未料，突然不舉，僅在小茹下體外游移，未能插入。

小茹父親發覺小茹出門總愛打扮，行為異常，幾經追問才知道，小茹正與一名李姓電腦工程師交往，還差一點被李男「破處」，委任律師控告李男對於未滿14歲之女子為性交未遂。

法院審理時，李坦承犯行，但他並未違反小茹意願，願意賠償小茹家人20萬元，並已先支付小茹父親10萬元。法官審酌李男犯後態度良好，已與李男父親達成和解，小茹父親也同意給予李男緩刑機會，因此，依對未滿14歲之女子為性交未遂罪，判處李男10月徒刑。緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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