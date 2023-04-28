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    外場老闆娘辛勤操持 內場老闆淫揉女工讀生陰部

    殷男趁著老婆在外場服務，竟在內場淫揉小詩私處。（示意圖，記者吳政峰攝）

    殷男趁著老婆在外場服務，竟在內場淫揉小詩私處。（示意圖，記者吳政峰攝）

    2023/04/28 19:06

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名殷姓餐廳男老闆，2020年間趁著老婆陪在外場服務，把15歲女工讀生小詩（化名）叫進內場，強行摸胸揉陰。小詩受驚尖叫，驚動老闆娘，返家後崩潰痛哭，家人追問後才知殷男狼行，趕緊報警。一審桃園地院依妨害性自主罪判殷男1年2月徒刑，殷男見事態嚴重，趕緊以20萬元和解，二審高等法院日前維持原判，但諭知緩刑3年。

    判決指出，殷男與太太開餐廳，2020年間聘用小詩，從事接待客人點餐、送餐、打包餐點、收拾桌面、清理餐具等職務，且因小詩於求職履歷表上填寫年齡、出生年月日等資料，故殷男得悉她未滿16歲。

    2021年間，殷男以工作為由，叫太太去外場找小詩進來內場，小詩進入小廚房後，殷男擔心聘用童工的事情曝光，便告訴她:「如果有人問起，就說妳是老闆朋友的小孩」。

    之後小詩走出小廚房，等候晚餐之際，殷男又從餐區中場向小詩招手，要她進入內場等待。小詩不以為意，進入小廚房後，詎料，殷男竟獸性大發，隔著外套強行撫摸小詩胸部，並要求她將褲子拉開。小詩不從，口頭拒絕並扭動身體閃避，沒想到殷男無視其反對意思，繼續將手伸入她的褲子，隔著內褲撫摸外陰部，強制猥褻得逞。

    小詩受驚尖叫，驚動老闆娘。小詩驚魂未定，趕緊返家，崩潰痛哭，家人追問後得知殷男獸行，怒不可遏，堅持提告。

    殷男原否認犯罪，一審認為他犯後態度不佳、未取得諒解，依妨害性自主罪判刑1年2月。殷男得知事態嚴重，趕緊上訴二審，承認犯行，並以20萬元跟小詩和解。

    高院表示，雖然殷男終於坦承犯行，達成和解，惟審酌小詩具有少女及受雇者的雙重弱勢身分，在職場遭受此對待，身心受創嚴重，評議後認為原審判刑1年2月合理，予以維持。

    但因和解後，小詩認為殷男很誠懇，具有悔意，願意原諒並同意給予緩刑，高院考量殷男已知所警惕，無再犯之虞，決議諭知緩刑3年，並命他接受性別平等方面的法治教育課程3場次。可上訴。

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