慈善機構女主管爆醜聞 誘拐弱勢少年床戰
2022/09/07 21:54
〔記者鮑建信／高雄報導〕專門照顧弱勢家庭某慈善機構，發生女幹部小雪（化名）涉嫌誘拐少年嘿咻醜聞，被地院依妨害性自主罪判刑2年，但高雄高分院審酌她與被害人達成和解，予以緩刑5年，可上訴。
據了解，被告小雪在慈善單位將近20年，從基層社福人員做起，因工作表現優異，在2018年間擔任高層主管。該單位以照顧弱勢家庭孩童為宗旨，並提供課後輔導、各式課程及寒暑假營隊等活動。
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判決書指出，小雪明知參與活動的孩童，均未滿14歲，性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟，竟利用其參與單位所舉辦寒假活動，而至她在高雄市住處借住時，於2018年1月間某日晚上，先指示被害人小明（化名）仰躺，幫他口交並嘿咻，數日後又合意性交。
2019年10月初，小明向單位人員吐露此事，市府社會局隨後接獲通報，函請市 警局婦幼警察隊調查，並依妨害性自主等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦並起訴。
小雪涉嫌誘拐小明2次，被高雄地院各判處有期徒刑1年9月，併執行刑2年，她不服上訴，高雄高分院審酌其犯後態度良好，又沒有前科，並與小明家人達成和解，給付15萬元，惡性稍減，因此刑度維持不變，予以宣告緩刑5年，期間交付保護管束，並接受10次法治教育課程，以啟自新。