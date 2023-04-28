涉詐領助理費案 北檢今再傳喚高虹安出庭

台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控詐領助理費案，先前諭令高60萬元交保後，今天再次秘密約談高虹安。（資料照）

2023/04/28 15:35

首次上稿14:41

更新時間15:35

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦新竹市長高虹安被控立委任內涉詐領助理費案，先前諭令高60萬元交保後，今天再次秘密約談高虹安；據了解，今天庭訊的目的聚焦於助理加班費申請疑點，以及資策會控告高虹安拿資策會研發成果申請專利，涉及背信，就此2案疑點傳喚高虹安1人釐清疑點，目前高仍在北檢執行科所在地點的第三辦公室秘密庭訊中。

關於詐領助理費案，可分成3部分，前兩部分在選舉前吵得沸沸揚揚，分別是公積金疑遭私用，直到去年10月，高辦前助理陳奐宇還有回捐的紀錄；以及部分掛名高辦的助理疑遭民眾黨團使用；第三部分則是基層助理被要求「浮報特定月份加班費」，充作獎金小金庫。

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高辦基層前助理被檢調傳喚作證時，曾被要求解釋去年1至2月農曆年節前，帳戶有一筆近2千元進帳的款項，基層說明該筆加班費明細時，驚爆高有發紅包及獎金給基層，每人拿到1千元，幹部要求基層個別浮報當月加班費，至少10小時。

以基層月薪3萬5000元計算，每日工時8小時，月薪除以當月份日數，再乘上加班費1.33倍，每小時約可申請145元；若該月1名助理浮報加班費10小時，即有1450元。基層還透露，平常不太會被要求加班，也很少發獎金，發獎金需經高虹安授意，最多拿過1千元，最少500元，至於年終獎金則按立法院規定核撥。

至於資策會提告背信一案，當時的國民黨新竹市長候選人林耕仁於選舉前指控，查詢專利資訊檢索系統後，高虹安在資策會任職時有2件核准專利，高虹安是發明人之一，但申請人卻是科智公司與高聖精密機電公司，而非資策會。

資策會指控，此案牽涉高虹安在資策會任職期間，跟資策會有雇用契約，職務上所取得的研發成果應是歸屬資策會，在民事上牽涉到債務不履行，在專利法上可能牽涉到刑事背信。

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