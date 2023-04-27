憲法法庭書記廳長擬調最高院 司法院長許宗力屬意司行廳副廳長接任

憲法法庭書記廳長許辰舟擬調最高法院服務。（資料照）

2023/04/27 23:55

〔記者吳政峰／台北報導〕掌管司法院最大業務廳「憲法法庭書記廳」的廳長許辰舟任期3年多，擬於今年調往最高法院服務，其所留下的遺缺，據悉，司法院長許宗力屬意由司法行政廳副廳長楊皓清接任，若無意外，名單最遲將交6月的人事審議委員會討論，並於8月年度大調動時履新。

許辰舟現年49歲，台大法律所碩士，司法官學院40期結業，擔任高院法官時調行政訴訟及懲戒廳辦事，獲得研究所恩師許宗力賞識，2019年接任大法官書記處（憲法法庭書記廳前身）處長，扛下大法官釋憲會議轉型為憲法法庭的重任，除了繼受原本的法規範審查以外，去年更新增裁判憲法審查業務，每月平均案量高達364.3件，為新制上路前5年均數的7.3倍，案量繁重，至今辦了數十場的言詞辯論與說明會。

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許辰舟不只處理憲法法庭的業務，在憲法法庭做成判決或裁定後，還要第一時間擬好講稿，以白話文對外說明釋憲的判決理由、意旨、精神、影響層面，勞苦功高。依照慣例，廳長表現優異，卸任後多上終審法院服務，再加上獲得不少同仁肯定，許可望於今年升上最高法院服務。據悉，許辰舟若升上最高法院，廳長一職，許宗力屬意由楊皓清接任。

楊皓清現年50歲，台大法律系碩士，司法官學院39期結業，為許辰舟學長，曾在士林地院服務，後以高院法官身分調司行廳辦事，因其碩士研究主題與憲法有關，且有部分法官推薦，許宗力認其公法學養豐富，暫定由他接任書記廳廳長一職。6月人審會前若未生變，名單可望如擬通過，並於8月調動。

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