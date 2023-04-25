保時捷休旅車深夜拒檢飛車逃逸 警破窗將醉駕駛拖出送辦

保時捷休旅車深夜酒駕在北市長安東路疾馳，警方騎車追捕。（記者姚岳宏翻攝）

2023/04/25 08:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市施姓男子駕駛黑色保時捷休旅車，深夜行經長安東路一段時，由於轉彎未打方向燈，且行車不穩跨越雙黃線，巡邏員警立刻騎車追上前盤查，未料駕駛施男猛踩油門加速逃逸，警方一路鳴警笛追逐，將車攔下後強勢破窗，把施男拖下車，當場上銬逮捕送辦。

中山警分局今天公布員警追逐逮人驚險畫面，圓山派出所員警上週執行巡邏勤務時，見一輛黑色保時捷休旅車從停車場右轉出來馬路，不但未使用方向燈，且行車不穩跨越雙黃線，警方擔心該車不安全駕駛行為，影響其他用路人安全，遂上前示意其停車接受盤查。

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未料該車施姓駕駛拒絕停車受檢，一路於狹小巷弄中加速逃逸，險象環生，直到差點與路人發生碰撞才停車，惟其緊閉車門，意圖躲避盤查，員警怕他又要逃逸，立刻破窗並大喊「下車」、「車子熄火」，將人拖出來後，聞到施男身上散發著濃濃酒氣，雖然破窗過程中，員警手不慎割傷，仍忍痛將其逮捕。

施男當場表示拒絕酒測，但警方仍依違反道路交通管理處罰條例第35條製單舉發，至少處新台幣18萬元罰鍰，並吊銷駕照，還依刑法妨害公務及公共危險罪嫌將施男移送台北地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方一前一後將車攔下，破窗將人拖出。（記者姚岳宏翻攝）

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