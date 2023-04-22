男子無照酒駕撞傷路人被判刑 再判賠96萬餘元

林姓男子去年無照酒駕，撞傷行人，刑事部份被判處9月徒刑；民事部分，法官重判林男須賠償行人96萬5165元。（記者林嘉東攝）

2023/04/22 13:20

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子去年無照酒駕撞傷行人，酒測值高達每公升1.2毫克，刑事部份被基隆地院判處9月徒刑；民事部分，法官痛斥林男一再酒駕，吊銷駕照後，仍不知節制，視人命如草芥，且審酌被害行人傷勢遍及頭部、手部、腳部，全身無一倖免，還出現腦震盪症狀，重判林男須賠償行人96萬5165元。

判決指出，林姓男子因酒駕，遭監理機關吊銷駕駛執照，去年5月31日晚上6時許，騎經基隆市暖暖區暖暖街時，撞及欲過馬路的林姓行人，致行人跌倒，受有頭部挫傷、撕裂傷、臉部多處擦傷、左手及右手挫擦傷、右膝及左膝挫擦傷等傷害。

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警方到場對林男施以酒測，測得酒測值達每公升1.2毫克；檢方依違反公共危險罪與無照駕車因過失致人受傷罪嫌將林男起訴。法院審理後，各判處林男6月與3月徒刑。

民事部分，林男遭林姓行人求償包括醫藥費、不能工作之損害、看護費用與勞動能力減損與精神慰撫金共200萬元。

法院審理時，林男對200萬元求償金額中的醫藥費、看護費等並不爭執，但精神慰撫金高達168萬餘元，認為求償金額過高。

判決指出，慰撫金之多寡，應依實際加害情形與被害人所受之痛苦及雙方之身分、地位、經濟狀況等關係來決定。

本案被告，一再酒駕已遭公路監理機關吊銷駕駛執照，仍不知自我節制，竟無照酒駕，還撞傷林姓行人，且肇事當時的酒測值高達每公升1.2毫克，顯見林男藐視法律，視人命如草芥。

至於，林姓行人被撞傷後，傷勢遍及頭部、手部、腳部，全身無一倖免，且遺留有腦震盪後症候群，出現頭暈、頭痛、全身無力、嗜睡等症狀，生活起居遭受嚴重影響，肉體及精神上均受有極大創傷，因此判林男須賠償精神慰撫金65萬，加上醫療費用、看護費等費用合計須賠償96萬5165元。

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