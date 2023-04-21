禾馨醫療營運長林思宏 全身酒氣開車上路被逮

知名婦產科禾馨醫療集團營運長林思宏酒駕被逮。（資料照）

2023/04/21 16:39

〔記者楊國文／台北報導〕曾捲入造假武漢肺炎施打名冊案被起訴的知名婦產科禾馨醫療集團營運長林思宏，日前凌晨零時於北市信義區知名餐酒館飲酒後，竟酒後開車上路，不久即在麥帥二橋遭攔查，警方發現他全身酒氣，酒測值高達0.62毫克，被依公共危險罪送辦，士林地檢署採儘速偵查，向士林法院聲請簡易判決處刑。

針對林思宏酒駕闖禍，禾馨診所今發出聲明表示「禾馨對此深感震驚和憤怒，引起大眾關注浪費社會資源，診所感到非常遺憾與抱歉並將深切反省」，禾馨向來嚴格規範醫師切勿觸法，已啟動內部稽核機制及懲處措施，進行最嚴格之懲處；再次向社會致歉。」

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林思宏目前可說是官司纏身，去年8月因假造新冠疫苗施打名冊，被依偽造文書遭起訴，又被控涉嫌替產婦判定「胎位不正」向保險公司申請醫療給付，共詐欺6700多萬元保險金，林等5名醫師、診所職員10人、保險業務及80名產婦等人，均被起訴，林等人也被檢方建請從重量刑，並宣告沒收不法所得。

檢方指控，林思宏今年4月10日凌晨0時，在北市信義區松壽路「IMAGE INHOUSE餐酒館」飲酒後，仍酒駕上路，凌晨2時52分行經北市內湖區麥帥二橋平面道路時被警攔查，警方因林全身酒氣對他進行酒測，測得酒測值是超標的0.62毫克，即以現行犯逮捕，移送法辦。

檢方偵訊時，林思宏坦承酒駕犯行，檢方根據酒精測定記錄表、警方舉發違反道路交通管理事件通知單等資料及其酒測值高達0.62毫克情形，認定觸犯酒駕公共危險罪事證明確，向法院聲請將他簡易判決處刑。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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