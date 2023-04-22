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    4/22 今彩539頭獎開出5注！台南「這裡」包辦2注

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    2023/04/22 22:24

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月22日）開獎的第112000096期今彩539開出5注，基隆市仁愛區仁三路37號「聯美彩券行」、桃園市龜山區南上里南祥路36號「連發彩券行」、雲林縣斗南鎮中天里中山路132號1樓「賀中彩券行」各開出1注，台南市安南區安中路一段717號1樓「錢滾錢電腦彩券行」則開出2注；第112000096期雙贏彩頭獎摃龜。

    第112000096期雙贏彩中獎號碼為「01、04、05、06、09、10、11、13、14、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共122注中獎，每注可得500元；肆獎共1500注中獎，每注可得100元。

    第112000096期今彩539中獎號碼為「10、14、21、27、29」，頭獎共5注中獎，每注可得480萬元；貳獎共200注中獎，每注可得2萬元；參獎共6806注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬8455注中獎，每注可得50元。

    第112000096期39樂合彩中獎號碼為「10、14、21、27、29」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共263注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬753注中獎，每注可得1125元。

    第112000096期3星彩中獎號碼為「169」，正彩共46注中獎，每注可得1萬2500元。

    第112000096期4星彩中獎號碼為「1193」，正彩15注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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